Calciomercato: Ibrahimovic nuovo allenatore, c’è l’annuncio ufficiale

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare. Dopo aver annunciato a maggio il suo ritiro dal calcio giocato ed avere detto addio al Milan, Zlatan è sta già ripensando al suo futuro. L’attaccante svedese potrebbe presto tornare.

Ibrahimovic pronto al rientro, c’è l’annuncio

La carriera di Zlatan Ibrahimovic nel mondo del calcio non è terminato. L’ex Milan è pronto a tornare da protagonista nel mondo del calcio. Proprio l’attaccante ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera svelando la sua volontà di tornare in campo.

“Dove mi vedo nelle prossime annate? In questo momento sto facendo un passo alla volta. La giornata al campus Laureus (Laureus Italia è un’associazione che aiuta i minori disagiati, ndr) è l’esempio dell’idea di vita che voglio fare in questo momento. Non passo i miei giorni lì per prendere, ma per cercare di dare qualcosa, magari ispirare. Questi posti, che un tempo ho chiamato casa, in passato hanno dato a me qualcosa. L’Italia ha un posto speciale tra i miei affetti e Milano è la città dove vivo oggi, il resto sarà il tempo a dirlo”.

Ibrahimovic ha anche parlato della possibilità di sfruttare le sue qualità mentali sia come preparatore che come allenatore.

“All’inizio della mia carriera mi comportavo come una bomba pronta ad esplodere, sia in campo ma anche fuori. In questa fase sono cambiato, il mio ego non c’è più: non ho nulla da dimostrare. Ora mi rende felice convincere gli altri a sfruttare le loro insicurezze e superarle praticando attività fisica, in qualsiasi forma, questo mi sta rendendo felice. Allenare in Serie A e sedermi sulla panchina del Milan? Non si sa mai”.

Ibrahimovic sarà allenatore: le ultime

Dunque, dopo aver immaginato un ruolo da agente nell’agenzia di Mino Raiola, per Ibrahimovic tutto potrebbe cambiare. Nel corso delle ultime tre stagioni a Milano, lo stesso Ibra ha avuto un ruolo fondamentale in rosa con la maglia dei rossoneri. Non solo in campo, dove ha contribuito alla conquista dello scudetto, ma anche in panchina dove (per bocca di Stefano Pioli), ha dato una grande mano ai rossoneri.

Per tale motivo non è da escludere che Ibrahimovic possa cominciare il corso da allenatore a Coverciano per conseguire il patentino e tornare presto in campo, al fianco della squadra che deciderà di puntare anche su Zlatan Ibrahimovic. Di certo le opportunità per uno come Ibra non mancherebbero.