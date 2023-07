Melissa Satta risplende in Costa Smeralda: la foto in bikini fa il pieno di like

Una vacanza che è finita sulle copertine delle riviste di cronaca rosa, quella che Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno trascorrendo in Sardegna

Lo scenario naturale è uno dei più suggestivi e affascinanti del mondo, la meravigliosa Costa Smeralda. E’ la perla della Sardegna ad ospitare per qualche giorno di relax una delle coppie più ammirate e quasi certamente invidiate dello showbiz nostrano. Melissa Satta e Matteo Berrettini, sempre più innamorati e felici, hanno deciso di prendersi un periodo di vacanza insieme al figlio di lei, il giovanissimo Maddox.

Berrettini ha ritrovato entusiasmo e fiducia nei propri mezzi dopo l’ottimo e inatteso risultato ottenuto a Wimbledon, gli Ottavi di finale dove è uscito solo contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. L’azzurro è apparso in una buona condizione ed ha recuperato dopo le difficoltà degli ultimi tempi. Ora, per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni, il ventisettenne tennista romano è partito insieme alla sua splendida fidanzata per qualche giorno di mare e di sole. A Wimbledon però a catturare l’attenzione dei media britannici è stata soprattutto lei, Melissa Satta che i tabloid hanno soprannominato ‘la dea‘.

Non c’è stato un solo gesto compiuto dall’ex Velina, presente sugli spalti a tutti i quattro incontri disputati da Berrettini, che non sia stato sezionato dai giornalisti inglesi esperti di gossip. La conduttrice televisiva e modella nata a Boston trentasette anni fa ha conquistato tutti per la sua abbacinante bellezza e uno stile comunque composto nonostante fosse emotivamente coinvolta.

Melissa Satta è uno spettacolo: lo scatto in Costa Smeralda fa girare la testa ai fan

Ora però è il momento di riposarsi e di godersi il relax con i due uomini della sua vita, il figlio Maddox e Matteo Berrettini. Melissa Satta ha condiviso alcuni momenti della vacanza sul suo profilo Instagram postando alcune foto che hanno fatto impazzire i quasi cinque milioni di followers che la seguono quasi tutti i giorni.

Una di queste ultime foto ha fatto il pieno di like e di commenti. La Satta ha infatti pubblicato un’immagine in cui è immortalata in bikini mentre prende il sole in barca, un costume che mette in risalto il suo fisico praticamente perfetto. Occhi chiusi, posa decisamente sensuale e un’abbronzatura già piuttosto accentuata:

Melissa Satta è in effetti uno spettacolo per gli occhi e sono in tanti ad averlo sottolineato con i loro commenti nelle ultime ore.Intanto impazza il gossip tra i due e c’è anche chi parla di una possibile proposta di matrimonio. Matteo e Melissa, un rapporto pronto a decollare definitivamente.