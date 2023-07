Il costume è minuscolo: Cecilia Capriotti lascia senza fiato

Cecilia Capriotti entra quasi a gamba tesa contro le influencer, rimettendole in riga con una foto in costume che fa impazzire i fan.

L’attrice mostra un fisico in forma nelle sue vacanze estive, conquistando così una larga fetta del pubblico maschile. Le sue foto sono diventate subito virali, mostrandosi al naturale e senza nessun filtro.

È un’estate di grande rivalsa anche per i personaggi del mondo della tv che sembravano quasi accantonati, pur rimanendo nel cuore dei fan. Cecilia Capriotti si sta prendendo una bella rivincita in questi ultimi giorni, le sue foto sui social sono apprezzate, lanciando anche un messaggio importante al contempo. La Capriotti è protagonista di uno scatto insolito, dove mostra tutta la sua bellezza al naturale, senza filtri e senza inganno.

Una versione ancora più apprezzata e che sta facendo discutere il web, lo scatto è diventato virale creando anche un po’ di polemiche. Cecilia Capriotti è sempre un personaggio molto apprezzato, sono tante le attività nel corso del tempo fatte dalla poliedrica attrice, impegnata nei film con Vincenzo Salemme e non solo.

Capriotti al naturale, i fan apprezzano

Il pubblico le è rimasto sempre accanto, anche quando sembrava un po’ dimenticata dalla televisione, anche se ha avuto modo di ritornare in auge con il programma di Italia 1 dedicato alla scuola. Sui social, invece, viaggia decisa, l’ultimo scatto della Capriotti in costume lascia a bocca aperta. Una foto naturale, come ha avuto modo di spiegare la stessa attrice, determinata e carica, senza dover per forza eccedere in filtri o quant’altro.

Anzi, ha caricato uno scatto senza alcun artificio social dall’isola di Panarea: “#Nofilter, a volte mostrarsi con le proprie imperfezioni ci rende più libere da prototipi ormai troppo finti, oggi mi tengo le rughe e domani chissà. Nb: nessun tipo di modifica per la foto”. L’immagine è tra le più viste delle ultime ore e apre quindi alla polemica, anche con qualche hater che non ha perso occasione per attaccarla.

La Capriotti ha replicato a quanti l’hanno accusata di esser ricorsa alla chirurgia plastica nel corso del tempo, e ha confermato di non conoscere il bisturi. La maggioranza dei commenti però hanno supportato l’attrice, chiedendole il segreto di tanta bellezza, ora che è arrivata a 47 anni. Tanti i like, anche delle sue colleghe influencer, a confermare come la Capriotti sia un personaggio tornato in tendenza. Sono ben 531 mila i fan a seguirla, un esercito che in questo caso la supporta con decisione.