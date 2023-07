Andrea Delogu incontenibile: curve pericolose

Show social per Andrea Delogu: la conduttrice tv è incontenibile e le sue curve pericolose mandano i fan in estasi.

Andrea Delogu è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano e ciò grazie alla sua grande competenza, oltre che alla sua bellezza.

La conduttrice tv ha fatto tantissima gavetta ed ha acquisito molta esperienza sul piccolo ed anche sul grande schermo, essendo anche un’attrice. Oltre ad aver condotto programmi come La vita in diretta, Ricomincio da Raitre e recentemente Prima Festival e Italia Loves Romagna: Backstage Live, la Delogu è comparsa anche sul grande schermo in film come Divorzio a Las Vegas, Appena un minuto e Nel bagno delle donne, facendosi più che valere.

Inoltre, Andrea è anche famosa in radio per il suo lavoro a Rai Radio dove ha condotto spesso gli spazi dedicati al Festival di Sanremo. Insomma, la Delogu si è sempre mostrata una donna piena di risorse ed oltre che essere ammirata per la sua grandissima professionalità, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua bellezza.

La conduttrice tv ha anche un profilo Instagram dove è seguita da più di 647 mila followers e dove spesso regala scatti davvero super, l’ultimo solo pochi giorni fa dove ha mandato in estasi i fan, rimasti a bocca aperta per il vestito indossato che l’ha resa incontenibile.

Andrea Delogu manda i fan in estasi: la conduttrice tv è incontenibile

In questi giorni si sta tenendo il TIM Summer Hits 2023, kermesse musicale che va in onda in prima serata su Rai 2. Una trasmissione che vede in Andrea Delogu fare da conduttrice al fianco di Nek che in questa terza edizione ha preso il posto di Stefano De Martino. E a conquistare il pubblico non sono solo le canzoni, ma anche la stessa Delogu che in queste prime tre serate ha lasciato tutti a bocca aperta i suoi fan, in particolar nella terza serata, andata in onda domenica 9 luglio.

La conduttrice tv, infatti, ha voluto davvero mandare in estasi i propri fan, indossando un vestito fucsia che lascia scoperte le sue lunghe e meravigliose gambe e che mette in risalto le sue curve pericolose che tanto amano i suoi fan. Andrea ha pubblicato le foto di questa terza serata attraverso il suo profilo Instagram, tramortendo quasi i suoi follower per il suo fascino.

Il post ha raccolto quasi 20 mila like e molti utenti nei commenti hanno voluto sottolineare tutta la bellezza della Delogu che ancora una volta non ha voluto deludere chi la segue. Ed ora sono in tanti ad aspettare la quarta serata del TIM Summer Hits, sperando che la conduttrice tv possa regalare un altro outfit meraviglioso che metta in mostra in maniera ancora più evidente la sua sensualità e la sua perfezione fisica.