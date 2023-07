Addio lampo, ora è UFFICIALE: lascia i nerazzurri

Colpo di scena nel calcio italiano, ora è ufficiale il suo addio lampo attraverso la decisione di lasciare i nerazzurri dopo poco tempo…

Un ex calciatore voleva mettersi in gioco tramite un nuovo ruolo, ma nel giro di pochi giorni è accaduto l’imponderabile, fino ai saluti finali con la nuova società. Una decisione a sorpresa e abbastanza improvvisa che ha lasciato di stucco i tifosi.

Stiamo parlando di Aleksandar Kolarov, conoscenza importante del nostro calcio. L’ex calciatore è stato per diversi anni protagonista in Serie A, una carriera sviluppatasi in Italia per buona parte del tempo. Il terzino serbo ha infatti vestito le maglie di ambedue le squadre romane, terminando la propria attività agonistica nell’Inter.

In questi giorni, proprio in un’altra squadra nerazzurra, doveva iniziare una nuova avventura ma la situazione è degenerata nel giro di poche settimane. A soli 21 anni, Kolarov ha lasciato la Serbia per approdare nel nostro campionato, finendo alla Lazio, e dimostrando grandi capacità di spinta sulla fascia sinistra, anche se con qualche lacuna in difesa di troppo.

Addio inevitabile: tegola per l’ex Roma

Nel corso degli anni riuscirà a migliorare anche la fase difensiva, conquistando con i capitolini una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, risultando tra i laterali più ricercati in circolazione, tanto da rimanere in biancoceleste ma approdando in Premier League tra le fila del City, dove avrà modo di vincere due campionati inglesi. Dopo 7 stagioni a Manchester, è tornato a Roma ma su sponda giallorossa, finendo poi la carriera nell’Inter.

Con la Beneamata conquisterà anche uno scudetto, ma il serbo nelle due stagioni a Milano disputerà solamente 15 gare ufficiali. A quasi 2 anni di distanza dal suo ritiro, Aleksandar è diventato ad aprile direttore sportivo tramite abilitazione specifica. Solo poche settimane dopo tale riconoscimento si è presentata la prima opportunità per l’ex nerazzurro, come ds del Pisa. Solo un mese dopo il presidente del club toscano Giuseppe Corrado ha preso una decisione a dir poco sorprendente. Ecco le sue parole:

“Ci ha presentato in serata la comunicazione secondo cui non se la sentiva di continuare, non avendo le motivazioni giuste per continuare in questo ruolo. Comunicandocelo per tempo, ci permetterà di trovare il sostituto in tempo”.

Si attende dunque il nome di chi andrà a sostituire Kolarov come DS dei nerazzurri, nel frattempo il Pisa ripartirà come guida tecnica da Alberto Aquilani, reduce dalla positiva esperienza con la Primavera della Fiorentina.