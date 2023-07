Gambe infinite, che meraviglia: Valentina Vignali da favola

Icona di bellezza e sensualità, Valentina Vignali lascia di nuovo tutti di stucco: protagoniste della nuova foto, le gambe.

La meravigliosa ex cestista è in assoluto una delle sportive più seguite al mondo, grazie al suo fisico pazzesco e la sua sensualità che la contraddistingue. Non si può certo dire che il fascino di Valentina Vignali non abbia valicato i confini italiani e la bella donna ha conquistato una nutrita cerchia di fan.

La bellezza, ma anche la sua simpatia, hanno portato la meravigliosa riminese ad avere un profilo Instagram seguitissimo. Pensate che ad oggi i suoi follower sono ben 2,6 milioni e potrebbero ancora aumentare nei prossimi mesi, se Valentina continuerà a postare le foto sexy a cui ormai ha abituato i suoi fan. Con l’arrivo dell’estate però è difficile che smetta.

D’altra parte parliamo di una ragazza meravigliosa, che, oltre ad essere una sportiva molto conosciuta, è anche influencer e guarda caso, modella. Infatti col fisico che si ritrova è anche ovvio che la bellissima trentaduenne non abbia certo voglia di coprirsi. Lei è una vera star del web ed è sempre più ricercata da televisioni e marchi che la vogliono come testimonial. A giudicare dalla sua bellezza, cosa quanto mai ovvia.

Gambe da infarto: la Vignali lo ha appena fatto

Chi conosce bene la storia della splendida cestista riminese tra l’altro, sa benissimo che la Vignali ha anche partecipato da giovanissima nel 2010 a Miss Italia. Ma i più bravi la ricorderanno anche in brevi apparizioni come corteggiatrice di Uomini e Donne, poi opinionista per Lucignolo e negli ultimi anni, di Mattino Cinque e Domenica Live. Dicevamo che è ricercata anche per gli spot. Certo, con la classe ’91 che tra gli altri marchi ha posato anche per Puma, Stroili, Tissot e Oral-B.

Ma torniamo alle sue curve pazzesche, oggi una nuova testimonianza da parte della stupenda mora. Anche quando scherza riesce a far girare la testa ai suoi ammiratori. Eccola infatti che prova un improbabile passo di danza. Lei ammette che da piccola avrebbe voluto anche fare la ballerina, ma oggi sembrerebbe aver perso un po’ di agilità.

Valentina fa una smorfia mentre finge di non riuscire ad alzare una gamba, ma intanto i fan arrossiscono davanti alle sue curve. Vestitino trasparente ma anche molto corto e così le chilometriche gambe dell’ex cestista si fanno notare. Spesso proprio loro protagoniste delle foto della modella, anche oggi le sue gambe stupende fanno battere i cuori. Sono davvero incredibili.