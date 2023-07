Lady Verratti esagerata: cena piccante solo in intimo

Jessica Aidi, moglie di Marco Verratti, è sempre più ammaliante in questi giorni d’estate, non passa inosservata di certo la sua cena piccante.

La compagna del centrocampista del Paris Saint Germain infiamma letteralmente il pubblico web, il suo profilo Instagram è sempre più osservato e i fan sono entusiasti degli ultimi scatti della modella mediterranea.

È tra le wags più apprezzate fra gli azzurri e il pubblico si moltiplica giorno dopo giorno. E non potrebbe essere altrimenti per una modella tutta particolare come Jessica Aidi, che sia in versione liscia che riccia conquista sempre il pubblico sui social. Recentemente è stata presente al Gran Premio di Monaco insieme al suo Marco Verratti.

L’abruzzese dal 2019 è legato alla modella nata in Francia – ma con origini algerine e marocchine – dopo un primo matrimonio dal quale ha avuto due figli. Verratti ha ritrovato la serenità in campo e fuori, la coppia affascina i media transalpini e non solo, anche in Italia c’è un crescente interesse intorno a loro. Soprattutto è Jessica Aidi a farsi sempre più spazio, conquistando i fan.

Jessica Aida, una cena che infiamma

La seconda moglie del regista è originaria di Montpellier ed è accanto al centrocampista in tante occasioni mondane, sposandosi per altro due giorni dopo la finale di Wembley nel 2021, in una cerimonia con soli sessanta invitati. I due hanno così un lungo corteggiamento anche in giro per il mondo. Mentre Verratti era impegnato in campo, la Aidi faceva la modella nelle sfilate di tutto il mondo, spesso in America dove era apprezzata dai più grandi marchi della moda. Trovato ora un po’ di relax estivo, Jessica Aidi infiamma a cena, gli ultimi scatti la dicono lunga.

La moglie di Verratti alimenta il dibattito tra i fan, in costume per la cena con sguardo ammaliante garantisce il like dei fan in maniera copiosa. Sta diventando sempre più protagonista sui social, su Instagram 612 mila fan per lei, a dimostrazione di un pubblico che la apprezza anche fuori dalle passerelle, da sola e senza Marco Verratti al suo fianco.

Il centrocampista sta valutando offerte dal calcio arabo, mentre la sua Jessica pensa a entusiasmare in questo modo il pubblico. Francesi e italiani apprezzano sempre più la bellezza mediterranea di Jessica Aidi, i tifosi del Psg, in particolare, cercano di convincerla a rimanere in Francia: anche per vedere nei prossimi giorni altre foto di rara bellezza come queste.