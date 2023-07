Elettra Lamborghini bollente: forme esplosive

Elettra Lamborghini esplosiva in estate: forme incredibili, social in delirio. La foto lascia a bocca aperta.

Tra i personaggi che più degli altri hanno raggiunto uno status di un certo livello, vi è sicuramente Elettra Lamborghini. Non solo protagonista del mondo dello spettacolo, ma anche per ciò che concerne l’ambito social.

Su Instagram, la nipote del fondatore della nota azienda di macchine di lusso, conta numero esorbitanti i quali a loro volta permettono a Elettra di diventare nota anche a livello televisivo. La modella e cantante è nata nel 1994 a Bologna ed è, come detto poco fa, la nipote di Ferruccio Lamborghini, famosissimo dirigente d’azienda emiliano. Sin da giovanissima ha capito di voler entrare nel mondo della musica coltivando la sua passione per il canto.

Il suo primo singolo, intitolato Pem Pem, ha riscosso un grande successo commerciale diventando famoso in Italia e nel mondo. Ma Elettra è anche una donna di spettacolo: nel 2019 ha preso parte a Temptation Vip ed è diventata giudice del programma The Voice of Italy. Nel 2021, quindi due anni dopo, ha preso parte al noto reality L’Isola dei Famosi.

Quanto all’aspetto sentimentale, la cantante bolognese ha sposato nel 2020 il cantante Afrojack, conosciuto nei suoi vari viaggi negli Stati Uniti. Su Instagram un tale matrimonio ha permesso a Elettra di raccogliere sempre più fans: finora sono ben 7,2 milioni e si dimostrano sempre abbastanza calorosi nei confronti della cantante.

Elettra Lamborghini, curve sempre più esplosive

Arrivata l’estate, Elettra comincia a indossare vestiti sempre più freschi e meno coperti. Quasi a voler dimostrare di volersi mettersi alle spalle i cupi scenari invernali. La cantante, e questa non è una novità, adora l’estate per due motivi: perché può prendere parte a numerosi concerti e apparizioni tv e mostrarsi in tutta la sua bellezza.

Sono motivi piuttosto interessanti e che bastano per accendere l’entusiasmo dei seguaci della bolognese: in un recente scatto datato 29 giugno, Elettra ha indossato un abito lungo e particolare grazie al quale le curve fuoriescono in maniera evidente. La foto ha infiammato Instagram e si sono materializzati rapidamente centinaia di commenti. Alcuni molto “piccanti”, altri invece più miranti a celebrare la bellezza oggettiva della Lamborghini.

Insomma, questo è il primo di una lunga serie di scatti che caratterizzeranno non poco l’estate 2023. E i fans della cantante, in attesa di ascoltarla nei pressi di un palco, non vedono l’ora di vederla in azione in spiaggia. Magari con costumi ancora più spinti e appariscenti.