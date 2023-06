Berrettini in lacrime, l’amara verità: “Non ci si rende conto”

Matteo Berrettini è alle prese con la fase più critica della sua carriera. Il ventisettenne tennista romano è travolto da qualunque tipo di accuse

Sono giorni molto difficili per Matteo Berrettini. Il ventisettenne tennista romano è da oltre un anno alle prese con una crisi che sembra non conoscere una via d’uscita. Dalla 6/a posizione raggiunta nel Ranking Atp a gennaio del 2022 Matteo rischia seriamente, da qui alle prossime settimane, di uscire totalmente dai piani alti della classifica Atp.

In poco meno di diciotto mesi l’atleta romano ha avuto a che fare con una sequela impressionante di infortuni, acciacchi di varia natura, problemi personali. Tutti fattori che ne hanno condizionato il rendimento in campo e inciso sul suo equilibrio psicologico. Berrettini è diventato insicuro ed emotivamente fragile con le conseguenze che tutti conosciamo.

L’ultimo forfait annunciato qualche giorno fa in vista del torneo del Queen’s, vero e proprio antipasto sull’erba in vista di Wimbledon, ha scatenato una valanga di critiche e di accuse che partite soprattutto dai social hanno travolto in pieno Berrettini. L’atleta romano è reo (secondo i tifosi) di condurre una vita poco professionale, di concentrarsi più sulle sue relazioni private che sugli allenamenti.

Tutte accuse che il diretto interessato ha respinto con decisione, quasi con rabbia, ma che le ultime vicissitudini non hanno fatto altro che alimentare. Berrettini non riesce a compiere il cambio di passo necessario ad uscire dal tunnel della crisi. Anzi, si ha netta la sensazione che con il passare del tempo la sua crisi fisica e psicologica si stia acuendo.

Berrettini, l’ex campione si schiera in sua difesa: i tifosi si spaccano

In un momento del genere il tennista romano trova però il prezioso conforto di un ex collega e campione, uno degli atleti italiani di maggior talento degli ultimi trent’anni. Omar Camporese, che all’inizio degli anni novanta riuscì a battere campioni del calibro di Ivan Lendl e Boris Becker, prende le difese di Berrettini.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Ragione, Camporese si schiera al fianco del tennista romano nel momento peggiore della sua carriera: “Il tennista vive di routine. Quando questa viene rotta di continuo, diventa difficile rialzarsi. Matteo lo sta vivendo sulla sua pelle. La psiche ne risente tantissimo e ti chiedi quando starai bene, se e quando tornerai ad alti livelli“.

Le speranze che Berrettini torni quello di due anni fa forse non sono molte, ma se ce anche una sola chance che questo accada, Matteo deve saperla sfruttare. Intanto l’azzurro lavora costantemente per rientrare anche se una data, compreso l’imminente torneo di Wimbledon, non c’è. I tifosi attendono novità, ma Matteo continua a preoccupare.