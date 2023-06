Ferran Torres, con la figlia di Luis Enrique finisce male: dettagli allo scoperto

Tra Ferran Torres e la figlia di Luis Enrique, Sira Martinez, è finita: i due si separano per delle motivazioni che non sono più nascoste.

Tutte le storie d’amore, anche quelle che (specialmente sui social) sembrano procedere a gonfie vele, possono finire. Dopo la rottura tra Ilary Blasy e Francesco Totti, almeno in Italia, si è pronti a qualsiasi separazione. O quasi. Negli ultimi tempi poi c’è stata specialmente una coppia che ha fatto molto parlare, stavolta per lo più in Spagna. Si tratta di quella formata da Ferran Torres e Sira Martínez, la figlia di Luis Enrique. Ecco i motivi della separazione tra i due.

La storia d’amore, durata poco meno di due anni, tra Sira Martínez e Ferran Torres ha negli ultimi tempi catturato l’attenzione. Inizialmente i due, dopo una crisi che sembrava essere passeggera, sono tornati insieme e si sono in più occasioni mostrati sorridenti sui social.

Lui con la sua carriera da calciatore, lei con la sua carriera da cavallerizza. Entrambi impegnati nello sport e spesso lì a supportarsi a vicenda. Eppure tutto questo non è bastato perché l’amore sembra essere finito. Motivo questo per il quale hanno deciso di lasciarsi. Ma non è l’unico dettaglio emerso.

Sira Martínez decide di lasciare Ferran Torres dopo una crisi profonda: nulla da fare per la coppia

Grazie alla passione per il calcio a cui suo padre, Luis Enrique, ha senza dubbio contribuito, Sira Martínez ha poco meno di due anni fa conosciuto Ferran Torres. L’esterno sinistro spagnolo del Barcellona allenato proprio dal CT della Spagna. Entrambi classe 2000, quando si sono conosciuti hanno subito iniziato a frequentarsi e hanno poi deciso di intraprendere una storia d’amore. Non finita benissimo.

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘Socialité’ calciatore e cavallerizza, vedendo di non riuscire a rimettere insieme i pezzi del loro vissuto insieme, avrebbe preso la decisione di lasciarsi. È da febbraio che nessuno dei due pubblica più foto insieme all’altro sui propri profili ‘Instagram’. L’ultima l’ha postata Sira per il compleanno di Ferran Torres, ma lo stesso non ha fatto lui ad aprile in occasione del compleanno di lei.

Sarebbe stata perciò Sira a compiere il primo passo dopo una difficile crisi da superare. Tutte de due, da qui, si sono infatti accorti che la loro relazione non stava andando da nessuna parte. Non stava funzionando. Per questa ragione avrebbero deciso di dividersi e di concentrarsi solamente sui rispettivi impegni professionali.