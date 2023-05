Ha trafficato più di 1000kg di cocaina, il campione è nei guai

Il campione finisce seriamente nei guai con la giustizia per aver trasportato, secondo l’accusa, oltre 1000 kg di cocaina. Il giocatore, ancora in attività, adesso rischia grosso in termini concreti, oltre al fatto che verosimilmente sarà costretto a dire addio al calcio. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Il mondo del calcio non smette davvero mai di stupire, spesso in positivo ma talvolta, purtroppo, anche in negativo, come in questo caso preso in esame. A finire nei guai stavolta è un profilo di caratura internazionale, che ha per anni calcato i più importanti palcoscenici del calcio europeo. Adesso, però, i problemi da affrontare vanno ben oltre le solite questioni che caratterizzano la vita di un calciatore. Dal nuovo club in cui trasferirsi al rinnovo di contratto. Rischia la galera per traffico di cocaina e la situazione sembra essere davvero estremamente complicata.

Campione nei guai per traffico di droga

Il traffico di droga, su scala internazionale, rappresenta una delle piaghe più estese nella società contemporanea. Ad essere coinvolto in questo momento in una inchiesta enorme è un campione di caratura internazionale. Che adesso rischia seriamente di passare dalla Nazionale e dalla Champions League alla galera. L’accusa, infatti, è di traffico di droga, per un giro di affari pari a 75 milioni di euro.

A finire nei guai è ancora una volta, per l’ennesima volta verrebbe da dire, Quincy Promes. Attualmente in forza allo Spartak Mosca, è già stato a giudizio negli scorsi mesi per aver accoltellato il cugino. Adesso, però, incredibilmente l’accusa è decisamente più pesante. Sarà processato per associazione a delinquere per traffico di droga per aver introdotto nel 2020 ben 1.300 kg di cocaina in Olanda. Avrebbe, infatti, introdotto questa tonnellata e più di droga tramite l’aiuto di un amico passando per il porto di Anversa.

Quincy Promes accusato di traffico di droga

Lunedì 5 giugno è stata fissata l’udienza preliminare per capirne di più e per valutare anche con maggiore precisione e dovizia di particolari la posizione del calciatore. Attualmente in forza allo Spartak Mosca, adesso rischia veramente grosso. L’inchiesta riguarda un traffico di denaro complessivo addirittura di 75 milioni di euro, ma all’epoca dei fatti vestiva la maglia dell’Ajax.