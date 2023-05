Nuovo infortunio ufficiale: salta la finale col Manchester City

Niente da fare per il giocatore, che dovrà per forza saltare l’attesa finale contro il Manchester City: l’infortunio lo tiene fuori.

Mancano ormai solo dieci giorni al grande appuntamento di Istanbul, dove Inter e Manchester City si contenderanno la Champions League in quella che si preannuncia già come una finale elettrizzante. L’Inter è riuscita ad arrivare all’ultimo atto della principale competizione europea dopo 13 anni dall’ultima volta, superando Porto, Benfica e Milan nei turni a eliminazione diretta. I tifosi nerazzurri sognano ovviamente di rivivere le stesse emozioni della notte di Madrid del 2010, alzando al cielo la quarta Champions della propria storia.

Tuttavia, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno superare uno scoglio enorme per abbracciare la Coppa dalle grandi orecchie. In questa Champions League il Manchester City ha più volte dimostrato di essere la squadra migliore, come dimostrano le roboanti vittorie contro Bayern Monaco (3-0) nei quarti e soprattutto contro il Real Madrid in semifinale, con gli uomini di Ancelotti spazzati via da un perentorio 4-0 all’Etihad.

I tifosi del Manchester City possono anche esultare per una notizia arrivata proprio in queste ore. Come noto, i Citizens giocheranno la finale di FA Cup contro il Manchester United sabato 3 giugno, esattamente una settimana prima della finale di Champions. La buona notizia per Guardiola è che uno dei principali avversari dovrà dare forfait.

Non recupera per la finale: Guardiola può esultare

Il calciatore in questione è Anthony Martial, che dovrà rinunciare a scendere in campo nella finale di sabato a causa di un infortunio. Il giocatore francese ha infatti riportato lo stiramento del tendine del ginocchio nel corso dell’ultima gara di campionato, che si è conclusa con il successo del Manchester United sul Fulham (2-1). L’infortunio è apparso subito serio e gli esami hanno confermato che Martial non potrà scendere in campo a Wembley.

Si tratta senza dubbio di una perdita pesante per Erik Ten Hag, che contava sull’estro del francese per mettere in difficoltà la retroguardia del City. I tifosi dei Red Devils sanno bene quanto sarebbe stato importante arrivare alla sfida con i Citizens con tutti i migliori uomini a disposizione.

Una preoccupazione che vivono anche i tifosi nerazzurri, che in questi giorni di attesa si augurano che nessun giocatore interista riporti infortuni tali da costringere al forfait. Simone Inzaghi spera di recuperare anche Henrikh Mkhitaryan, che si è allenato anche durante i giorni di riposo: l’armeno vuole assolutamente esserci.