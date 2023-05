Carolina Stramare, dietro il tablet c’è una scollatura vertiginosa

Carolina Stramare mette le vertigini ai suoi fan, con una scollatura da capogiro. La bella Miss Italia non si smentisce nemmeno questa volta.

Arriva il caldo e ognuno lo combatte a modo suo. Il metodo favorito da molte persone è però ovviamente quello di indossare capi d’abbigliamento più leggeri e meno coprenti, e Carolina Stramare non fa eccezione. La bella Miss Italia ha colpito al cuore (e agli occhi) i suoi follower su Instagram, con una storia bollente e che certo non contribuisce ad abbassare le temperature esterne di questi giorni. Ma d’altronde, chi pensa di lamentarsene?

Per chi ancora non la conoscesse, Carolina Stramare è una modella genovese classe 1999, celebre soprattutto per aver vinto l’80a edizione di Miss Italia, nel 2019. Nata nel capoluogo ligure, è però cresciuta a Vigevano, in Lombardia, ha origini venete ed è anche un’appassionata tifosa di calcio. Di nessuna delle due genovesi, e nemmeno di una qualche squadra della sua regione d’azione, ma bensì della Juventus. Ma se il tifo divide, la sua bellezza mette indubbiamente d’accordo tutti.

Dopo l’exploit di Miss Italia, ha lavorato ancora come modella, ad esempio come testimonial di marchi come Tezenis, ma soprattutto in televisione. È stata infatti conduttrice di programmi calcistici su Helbiz Live, e assieme ad Enrico Papi ha condotto nel 2021 ‘Scherzi a parte’ su Canale 5 per due puntate. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo è avvenuta invece su Sky Uno, stavolta in qualità di concorrente del celebre show ‘Pechino Express 10’.

La scollatura di Carolina Stramare non lascia scampo: Instagram in visibilio

Nel frattempo, la bella Carolina continua a posare per vari brand e a portare avanti la sua carriera da modella e influencer. Il suo profilo Instagram conta ben 495.000 follower, e l’ormai ex Miss Italia posta soprattutto scatti della sua vita lavorativa, realizzati da fotografi professionisti. Ma qualche chicca meno impostata, dalla sua vita quotidiana, la si può trovare lo stesso seguendo le sue storie, come ad esempio una delle ultime, che ha fatto particolarmente scalpore.

Scarpe bianche, pantaloni lunghi scuri, borsetta rosa e top grigio con scollatura mozzafiato. Per condire il tutto, la modella genovese ha regalato ai suoi fan una vertiginosa inquadratura dall’alto verso il basso. Pochissimo spazio all’immaginazione, insomma, nonostante un tablet che tenta di fare da flebile schermo alle prorompenti forme della bella Stramare.

Il commento alla storia, con i 27° della giornata e un simpatico sbuffo, dà al tutto un tocco simpaticamente ammiccante. Come tutte le storie, chi non arriva in tempo rischia di perdersela, ma basta seguire le prossime peripezie di Carolina sui social per restare aggiornati.