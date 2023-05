Cecilia Rodriguez è un sogno: il vestito rosso è piccante

Cecilia Rodriguez strappa applausi a scena aperta con i suoi look, stavolta riesce probabilmente a superarsi: vestito pazzesco

E’ difficile rimanere indifferenti di fronte agli scatti di Cecilia Rodriguez, lo abbiamo sempre saputo. Ma mai come in questi giorni, la stupenda modella e showgirl argentina sta sfoderando davvero tutto il meglio di se stessa, per la gioia dei numerosissimi ammiratori.

33 anni, la sorella di Belen ha imparato, eccome, a splendere di luce propria, come abbiamo scoperto in questi anni. La bellezza seducente del resto è un fatto di famiglia e anche lei in questo è una autentica fuoriclasse. Al punto da essersi ritagliata un ruolo di primissimo piano nel mondo della moda internazionale, come volto richiestissimo dai principali brand.

Sui social, Cecilia tiene costantemente aggiornati gli ammiratori sulla propria vita e le visioni che rilascia sono sempre abbaglianti. Su Instagram, è ormai una stella di prima grandezza, con un seguito di oltre quattro milioni e 700 mila followers. Una platea che resta sempre più senza fiato di fronte alle sue esibizioni, ogni post viene costantemente preso d’assalto con like e commenti a ripetizione e non potrebbe essere altrimenti. Particolarmente, negli ultimi giorni, dove le immagini postate sono diventate virali in tutto il mondo.

Cecilia Rodriguez infiamma il Festival di Cannes: eleganza e sensualità senza confini

Una vetrina speciale, per Cecilia, che si è messa in mostra al meglio di se stessa su uno dei palcoscenici mondani principali. Vale a dire quello del Festival di Cannes, che negli ultimi giorni ha raccolto il meglio del jet-set, del fascino e della sensualità femminile. Con la Rodriguez a recitare un ruolo di primissimo piano.

Sul red carpet, e non solo, Cecilia ha rubato la scena, come testimonial e modella acclamatissima. E con un abito rosso fuoco che come si può vedere esalta al massimo la sua sensualità infinita. Scollatura totale sulla schiena ed esagerata sul davanti, spacco micidiale e gambe bene in mostra.

Seduta sulle scale, da’ le spalle all’obiettivo ed è più provocante che mai. Inevitabile la reazione estasiata dei fan, che come sempre non fanno mancare il loro sostegno alla propria beniamina. Ancora una volta, Cecilia colpisce nel segno. E siamo sicuri che con i suoi look esplosivi terrà banco nelle lunghe settimane estive, candidandosi tra le bellezze più cliccate della stagione.