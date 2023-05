Formentera ai piedi di Federica Nargi, visione scottante

Federica Nargi già lanciata verso una stagione estiva indimenticabile, gli scatti da Formentera alzano la temperatura

Praticamente da sempre, fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, rappresenta non solamente uno dei maggiori ideali di bellezza e femminilità, ma anche di grandissima classe ed eleganza. Ed è per questo che è amatissima dal pubblico in maniera trasversale. La fantastica Federica Nargi non si smentisce mai e ci fa sognare sempre ad occhi aperti.

Entrata nella leggenda dalla porta principale, affermandosi come una delle veline più sensuali di sempre nella storia di Striscia la Notizia, Federica è diventata una modella e una showgirl di grandissimo successo. Largamente una delle bellezze più cliccate sui social dagli italiani e visto il suo fascino a dir poco sublime la cosa non ci stupisce affatto. Anno dopo anno, giorno dopo giorno, Federica conferma di essere una presenza graditissima sul piccolo schermo e sul web e ogni sua apparizione viene salutata da autentici boati da parte dei tantissimi ammiratori.

Con oltre 4 milioni e 200 mila followers su Instagram, la Nargi tiene costantemente banco. C’è sempre una attesa a dir poco spasmodica per i suoi scatti e molto spesso l’attesa viene ripagata da immagini celestiali e incontenibili, che dimostrano ogni volta quanto Federica sia capace di attirare l’attenzione e colpire al cuore al primo sguardo. Immancabilmente, in vista dell’estate, ci si prepara ad assistere a uno spettacolo unico al mondo: il suo.

Federica Nargi accende l’estate come solo lei sa fare: il vestito incornicia la silhouette di una dea

Già da qualche giorno, Federica ci ha rilasciato qualche interessantissima anticipazione della bella stagione con i primi scatti da Formentera. E se in questo momento si trova lì principalmente per lavoro, tra alcune settimane potrà finalmente rilassarsi ed essere l’autentica regina delle spiagge.

Con una eleganza del genere, di sicuro, Federica farà strage di cuori e raccoglierà, come del resto fa già adesso, una valanga di complimenti e di like da parte degli ammiratori sognanti. L’abitino floreale incornicia la sua figura slanciata e sinuosa, che non passa mai inosservata. Un vestito che non concede molto, per una volta, alla scollatura, ma poco importa, è l’insieme che conta. E Federica mette a segno ancora una volta un vero e proprio capolavoro, il colpo di grazia ce lo danno il suo sguardo e il suo sorriso. Inimitabile a dir poco, anche questa volta la Nargi strappa applausi a scena aperta. E l’estate non è ancora iniziata…