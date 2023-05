Calciomercato, Giuntoli lo porta con se alla Juve: l’annuncio spiazza i tifosi

L’era di Cristiano Giuntoli alla Juventus deve ancora ufficialmente iniziare, ma a quanto pare il -sempre più ex- direttore sportivo del Napoli si sta già rimboccando le maniche per capire come rinforzare sul piano tecnico la Vecchia Signora nel prossimo calciomercato.

Per il dirigente italiano ci saranno da sistemare un paio di cose cruciali per permettere alla Juventus di avviare un nuovo ciclo vincente, ma Giuntoli avrebbe già le idee chiare su dove e come operare, e dunque questo non gli creerebbe più di tanto dei problemi. Obiettivo? Cercare di indebolire il più possibile le avversarie, come lasciato intendere anche dal recente annuncio che ha lasciato a bocca aperta i tifosi.

Calciomercato Juventus, Giuntoli lo porta con se: colpo inaspettato

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato della Juventus. In attesa di capire e risolvere le questioni giudiziarie che la vedono coinvolta, la Vecchia Signora avrebbe iniziato già a programmare la prossima stagione, nonostante manchi ancora un reale direttore sportivo che manovri tutto.

Dalle parti della Continassa però sono certi che quel ruolo verrà prossimamente ricoperto da Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli, che dopo aver riportato lo scudetto all’ombra del Vesuvio è stato indicato come l’uomo perfetto con il quale far ripartire la Juventus. Ovviamente manca ancora l’ufficialità, le basi di questo passaggio ci sono ma De Laurentiis fa muro, ostacolo che comunque non ferma Giuntoli dall’iniziare a valutare come muoversi in bianconero.

Tanti sono gli aspetti sul quale il direttore sportivo dovrà lavorare, ma quello che più interessano i tifosi sono ovviamente quelli legati al calciomercato. In questi giorni si è tanto parlato di come la Juventus potrebbe muoversi o meno con Giuntoli che, stando alle ultime notizie, potrebbe incredibilmente decidere di portare con sé su a Torino uno dei beniamini dei tifosi del Napoli, compiendo un vero e proprio, inaspettato, sgarbo alla piazza.

Giuntoli lo vuole con sé alla Juventus: l’annuncio

Il passaggio di Giuntoli alla Juventus potrebbe essere solo il primo di due ‘tradimenti’ che i tifosi del Napoli potrebbero essere costretti a sopportare nel prossimo calciomercato. Intervistato dal programma Maracanà nel pomeriggio a TMW Radio, l’ex giocatore ed oggi procuratore Massimo Brambati ha fatto un annuncio che ha letteralmente gelato il sangue dei tifosi partenopei.

Secondo questo, infatti, una volta divenuto direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli potrebbe fare di tutto per portarsi a Torino Luciano Spalletti, così da ricreare l’asset creatosi al Napoli e raggiugnere in 2, 3 anni obiettivi nazionali ed europei con la Vecchia Signora.

Giuntoli e Spalletti alla Juventus? Ecco le reali possibilità

Al momento vedere sia Giuntoli che Spalletti alla Juventus, insieme, è praticamente impossibile. Già l’approdo in bianconero per il dirigente è a forte rischio, figuriamoci quello del tecnico del Napoli che, comunque, in caso di dimissioni sarebbe costretto a rimanere fermo per almeno un anno, salvo che non paghi la penale a De Laurentiis per liberarsi definitivamente dal club partenopeo.