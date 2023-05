Sampdoria, volata finale: cosa succede nelle prossime settimane

Il futuro della Sampdoria agita decisamente i tifosi doriani nonché il calcio italiano che teme di perdere la storica società blucerchiata.

L’ultimo posto in Serie A non è nulla in confronto a quanto potrebbe accadere sul fronte societario in casa Samp, i problemi rimangono e si avvicinano scadenze molto importanti. I tifosi però potrebbero aver visto uno spiraglio di luce decisamente importante per il prossimo futuro.

La situazione che sta vivendo la Sampdoria fa capire, innanzitutto, come ci sia bisogno di un maggior controllo sulle società di calcio. I doriani sono in grande difficoltà ed è davvero difficile capire come si possa salvare questa squadra, diventata negli anni un patrimonio non solo della Serie A ma di tutto il calcio italiano.

Chiudere i battenti a pochi mesi dalla scomparsa di Gianluca Vialli sarebbe davvero troppo, un duro colpo per tutti gli amanti della Sampdoria, una squadra che in campo è spaesata ma sta mostrando quanto meno l’attaccamento alla maglia. I tifosi vedono in Massimo Ferrero l’artefice principale di queste difficoltà, ma c’è una nuova soluzione che potrebbe essere davvero importante per le sorti del club.

Samp, esce allo scoperto un acquirente importante

Salvare la Sampdoria dal fallimento non è un’impresa facile, nonostante tutto l’impegno mostrato anche dal presidente Marco Lanna. Uno spiraglio sembra muoversi ed è emerso proprio dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. Ininfluente ai fini della classifica ma forse decisiva per il futuro della società, in quanto era presente il socio di Andrea Radrizzani, Matteo Manfredi. Quest’ultimo, presente a San Siro, è stato intervistato dal Secolo XIX con rivelazioni importanti: c’è l’offerta per comprare la Sampdoria.

Manfredi ha sottolineato: “Abbiamo inviato venerdì un’offerta vincolante per rilevare il club, abbiamo trovato l’accordo con le banche per il pagamento integrale di tutti i loro crediti”. Un colpo di scena importante, la coppia Manfredi-Radrizzani potrebbe così salvare i blucerchiati, ripartendo dalla Serie B ma mantenendo il titolo sportivo ed evitando guai ben peggiori.

Radrizzani era stato accostato all’Inter e ad altri club italiani, salvare la Sampdoria potrebbe essere il gesto che lo renderebbe già unico agli occhi dei tifosi doriani. Manfredi ha spiegato anche quanto potrebbero investire: “Siamo pronti a immettere subito 55 milioni per la salvezza e il rilancio della società, più altri 20 mln già disponibili. Ci sono una serie di investitori che stanno esaminando il dossier, interessati ad affiancarci”. C’è un pool quindi in stretto contatto per salvare la Sampdoria, il suo destino è ancora in ballo.