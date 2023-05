Serie A: è rivoluzione, Luis Enrique in panchina

Un club è pronto ad una vera e propria rivoluzione iniziando dalla panchina. E Luis Enrique si candida ad essere l’obiettivo numero uno.

La prossima stagione per un club si candida ad essere quella della vera rivoluzione. La società è al lavoro per capire meglio le scelte da fare e non possiamo escludere che si possa partire anche da un nuovo allenatore.

Il nome in pole position per la panchina è sicuramente quello di Luis Enrique, profilo che piace molto alla big di Serie A e a questo punto la rivoluzione potrebbe iniziare da lui. Non ci resta che aspettare, però, la fine del campionato per avere un quadro più chiaro.

Serie A: si cambia, Luis Enrique il nuovo allenatore

Inutile dire che il club ha voglia di ottenere dei risultati importanti e magari sta ragionando sulla possibilità di aprire sin da subito un nuovo ciclo. La decisione finale arriverà molto probabilmente al termine della stagione e per questo motivo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro.

Ma l’idea di ripartire da Luis Enrique in panchina c’è e per questo motivo presto sono attese delle novità molto importanti in questo senso. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan potrebbe non confermare Pioli con l’assenza del quarto posto e a quel punto il nome dell’ex Roma sarebbe in prima fila. C’è anche Conte in corsa, ma il leccese non sembra essere intenzionato a ritornare in campo senza la Champions League. Poi naturalmente stiamo parlando di una big della nostra Serie A e il progetto giusto potrebbe convincerlo.

Il Milan, però, vuole confermare la strategia dei giovani e questo non apre assolutamente la strada ad un arrivo di Conte. Discorso diverso, invece, per Luis Enrique visto che lui ha sempre lavorato molto con i giovani e rappresenta una possibilità importante per la nostra Serie A.

Panchina Milan: Luis Enrique in pole position per il post Pioli

Luis Enrique è sicuramente il candidato numero uno per il post Stefano Pioli. Stiamo parlando di un tecnico che è assolutamente abituato a lavorare con i giovani e si candida ad essere il profilo ideale per rilanciare il Milan dopo un periodo non facile soprattutto a livello di prestazioni.

Nessuna decisione è comunque stata presa e le decisioni dipenderanno molto anche da come finirà la stagione. Con il quarto posto Pioli potrebbe essere confermato. Senza Luis Enrique si candida ad essere il nuovo allenatore del Milan con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo.