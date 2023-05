Zaira cancella Wanda: è in versione gatta nera

Zaira Nara super sexy ed accattivante: ormai è sfida a colpi di immagini mozzafiato sui social con la sorella Wanda.

Due sorelle bellissime, sensuali e dai tratti somatici non indifferenti. Con una carriera professionale anche piuttosto simile, ma talmente diverse da far discutere per motivi differenti.

Stiamo parlando di Wanda e Zaira Nara. Le modelle argentine sono tra le donne più chiacchierate del Sud America, ma ormai note anche in Europa. In particolare la bionda sorella maggiore, che è divenuta celebre per il triangolo amoroso con i calciatori Maxi Lopez (suo primo marito) e Mauro Icardi, attuale compagno di Wanda. Ma anche Zaira Nara sta cominciando a scalare le vette del gossip e della risonanza mediatica. La donna ha fatto meno discutere, nonostante le diverse relazioni sentimentali.

Ma pare che negli ultimi tempi si sia ‘placata’, visto che è legata senza grossi dubbi al campione di polo austriaco Jakob Von Plessen, con cui ha avuto già due figli. Classe 1988, Zaira Nara è meno chiacchierata della sorella Wanda, anche per le relazioni meno burrascose. Ma sicuramente non ha nulla da invidiarle per quanto riguarda le qualità fisiche ed estetiche.

Zaira Nara stupisce tutti: l’outfit per la serata è graffiante

Basti pensare che la bella Zaira, che nella vita professionale si definisce una modella e showgirl, vanta 5,5 milioni di follower. Alta, mora, occhi azzurri ed un fisico da top-model perfetta, la Nara è seguita per le tante foto davvero accattivanti ed eleganti che propone quotidianamente su Instagram. Uno degli ultimi scatti proposti da Zaira Nara la vede sensualissima e provocante in una tenuta serale completamente nera. Un total black con tanto di pellicciotto che la rende sempre più intrigante. Una mise da gatta nera che, come il noto personaggio della serie di Batman, non può non far girare la testa ai fan maschietti.

La stessa Zaira su Instagram, nel proporre il suo outfit scuro, ha postato l’emoji di un gattino per sottolineare l’assonanza dell’abito con il felino a quattro zampe. Con immagini e scatti come questo, la sorellina dimostra di non avere nulla da invidiare a Wanda Nara, che con le sue forme bombastiche e giunoniche fa a sua volta impazzire molti fan sui social. Zaira Nara è forse la persona meno irrequieta della famiglia Nara. Infatti vanta ad oggi ottimi rapporti sia con la sorella Wanda che con il padre Andres. Questi ultimi due invece non si parlano da tempo, tanto che il papà non ha invitato la figlia al suo ultimo matrimonio.