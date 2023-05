Sara Croce senza veli, si copre solo con la mano

Sara Croce senza veli è davvero pazzesca: i follower restano a bocca aperta, in topless è divina

Stupenda, divina e chi più ne ha, più ne metta, perché noi abbiamo finito gli aggettivi per descrivere Sara Croce. Una forza della natura, una bellezza in grado di colpire chiunque e lasciare a bocca aperta. Ed ora sembra non avere più nemmeno i freni inibitori. Ad “Avanti un Altro” tutti i suoi fan la ricordavano sensuale e bellissima, ma pur sempre con abitini indosso, seppur molto succinti.

D’altronde, era in tv e quindi i centimetri di pelle lasciati scoperti non potevano andare oltre il lecito. Dall’addio alla trasmissione di Paolo Bonolis, però, è stata una vera e propria escalation, per la gioia dei suoi follower che ogni volta son costretti a stropicciarsi gli occhi e tenere sotto mano la macchinetta per controllare la pressione sanguigna.

Immagini che sconvolgono e che attirano follower a fiotti; ed infatti il numero dei suoi seguaci si è impennato a dismisura, con il milione già raggiunto e sfondato, per la caccia al secondo milione già partita. E, ne siamo certi, non passerà molto tempo, prima che raggiunga tale cifra, soprattutto se dovesse continuare con questo tipo di immagini.

Sara Croce in topless, Instagram paralizzato: mostra tutto

Sempre più bollente e sensuale, semplicemente incantevole, Sara Croce ha ancora una volta travalicato i limiti dell’esagerazione. Nell’ultima immagine pubblicata la bellissima modella ed influencer ha lasciato tutti a bocca aperta. E’ in topless, bellissima e statuaria, con solo la mano sinistra a coprire – o, almeno, tentare di farlo – il suo décolleté perfetto da ragazza 25enne. Statuaria, con un fisico perfetto, la figura per intero mostra una Sara Croce da far girare la testa.

Al di là del topless che lascia davvero poco all’immaginazione, la Croce ha anche un look aggressivo, che fa quasi da contrasto all’aria fanciullesca ed angelica dipinta sul volto. Un paio di stivaloni che le coprono le gambe ed arrivano ben oltre il ginocchio di colore bianco, al pari di un pantaloncino – ma sembra quasi una culotte – dello stesso colore a vita molto alta, con il ventre in gran parte coperto.

Sguardo intenso e penetrante, i lunghi capelli biondi lasciati sciolti oltre le spalle. “Shape” ha scritto nella didascalia, “forme” in italiano e le sue sono davvero perfette, su questo l’unanimità è già raggiunta. Un tocco di sensualità in più è dato anche dal bianco e nero scelto per la foto, per un effetto vintage devastante.