Raffaella Fico si sbottona: “Lo faccio tutti i giorni”. Follia bollente in pubblico

Raffaella Fico si sbottona, in tutti i sensi. La sue confessione lascia sbalorditi. Parole bollenti che non lasciano spazio a dubbi.

Tenerla a freno, da buona napoletana, è davvero difficile, e non solo a parole. Passionale lo è sempre stata, testimoni diretti della sua prorompente fisicità sono “i fortunati” che hanno goduto della sua passione e delle sue attenzioni, entrando a far parte della sua vita negli ultimi anni.

La giovanissima partenopea che incantò al Grande Fratello, e che per provocazione mise in vendita la sua verginità. Parliamo naturalmente di Raffaella Fico, che ha lasciato il posto, oggi, ad una 35enne ancora splendida, e che continua a “lasciare il segno” nel mondo dello spettacolo.

I tanti amori che hanno contraddistinto la sua storia recente dimostrano, probabilmente, che è ancora alla ricerca della persona giusta. Anche se, secondo i bene informati, quel Mario Balotelli, con cui ha concepito il dono più grande della sua vita, la figlia Pia, che oggi ha 10 anni, le è rimasto ancora nel cuore. Raffaella non è una che bada a mezze misure.

Le ultime sulla vita di Raffaella Fico

Si è più volte spogliata per calendari e immagini sexy, senza mai trascendere nella volgarità intendiamoci. Verace lo è sempre stata, ma l’eleganza del saper provocare con un corpo che è una bomba a orologeria non manca mai all’appello. Quando deve parlare delle “sue imprese” sotto le lenzuola, però, come in questo caso accanto all’imprenditore Piero Neri, Raffaella Fico non ha esitato a confessare tutta la sua passionalità a Le Iene, la nota trasmissione di Italia Uno.

La ex di Mario Balotelli aveva lasciato intendere in modo chiaro cosa vuole dal suo partner. Riviviamo i contenuti salienti di questa intervista doppia per lasciarvi intendere quanto la Fico sia passionale, anche se non c’erano dubbi.

Raffaella Fico senza freni: sotto le lenzuola è una bomba a orologeria

Raffaella Fico e Piero Neri si sono confessati in tv sottoponendosi a un test d’amore in cui si promettono di essere per entrambi l’ultimo partner sessuale per tutta la vita. «Bell’impegno» commenta lui timidamente. Del resto, la showgirl è «impegnativa» anche sotto le lenzuola: «Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni», ammette la Fico.

Le domande sono a raffica e mettono in imbarazzo Piero, che però risponde sornione, divertente e divertito. La cosa che ti eccita di più dell’altro, domandano alla coppia. Raffaella risponde sicura: «Le spalle». Lui, invece, tentenna: «Il… », facendo capire che vorrebbe rispondere con il lato B, ma poi guarda la compagna e risponde: «Le spalle». Da lì, poi, le domande prendono tutte una piega ben precisa: quella hot. Alla coppia viene chiesto se preferiscano una cena romantica o sesso per tutta la notte e Raffaella Fico non esita un istante: «Sesso tutta la notte». Poi tocca a Piero Neri che aggiunge: «Si poteva fare anche la cena prima». Poi rivelano, in coro, che l’ultima volta che hanno fatto l’amore è stata la sera precedente. E, infine, la domanda che ha infiammato il pubblico di seconda serata: «Quante volte lo fate a settimana?», la risposta è simultanea e senza esitazioni: «Tutti i giorni».