Dopo la grande stagione con la Fiorentina, Lucas Torreira ha accettato il trasferimento al Galatasaray ma non è riuscito a ripetersi ad alti livelli

Non è stata certamente una stagione memorabile per Lucas Torreira. Il 27enne centrocampista uruguaiano reduce dalla splendida stagione disputata con la maglia della Fiorentina , potrebbe a sorpresa tornare per l’ennesima volta in Italia, dunque nella nostra Serie A. La stagione trascorsa al Galatasaray non ha soddisfatto l’ex Sampdoria e Arsenal che pur collezionando 27 presenze in campionato non è riuscito quasi mai ad esprimersi ai suoi abituali livelli di rendimento.

Torreira l’estate scorsa ha firmato un contratto con il club di Istanbul fino al 30 giugno 2026 ma secondo alcune voci a giugno prossimo chiederà di essere ceduto, quasi certamente in Italia. Perchè è un dato di fatto che fino ad oggi il regista della Celeste abbia dato il meglio di sè in Italia. Arrivato a Genova come uno sconosciuto nell’estate del 2016, Torreira ha disputato due campionati di altissimo livello con la maglia della Sampdoria attirando l’interesse di grandi club sia italiani che stranieri.

Alla fine, in quel caso, la spuntò l’Arsenal. L’esperienza inglese non ha mai funzionato e i Gunners, negli anni successivi, lo hanno ceduto in prestito prima all’Atletico Madrid e poi alla Fiorentina. Ma è sempre e solo nel nostro campionato che Lucas Torreira ha saputo esprimersi al meglio. Un’altra stagione super a Firenze non è bastata a convincere i dirigenti viola ad esercitare il diritto di riscatto di 15 milioni di euro pattuito con i Gunners.

Torreira torna in Serie A: destinazione inaspettata. I tifosi fremono

Ora però potrebbe aprirsi una nuova pista che riporterebbe il regista uruguaiano in Italia. La squadra che avrebbe intenzione di ingaggiare Torreira è la Lazio su precisa ed esplicita richiesta di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano è da sempre un grande estimatore dell’ex blucerchiato, tanto da averlo inserito tra i suoi obiettivi di mercato sia al Napoli che alla Juventus.

L’operazione non è sulla carta tra le più complicate: il Galatasaray sembra infatti disposto a trattarne la cessione a patto che il club interessato a Torreira accetti la richiesta dei turchi non inferiore ai 12 milioni di euro. In questo senso può essere decisiva la qualificazione alla prossima Champions League. Con i soldi garantiti dalla competizione più importante sarebbe più semplice per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, soddisfare le richieste dei turchi e accontentare Maurizio Sarri.