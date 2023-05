Sprint Montella: allenerà una Big assoluta

Stando agli ultimi rumors Vincenzo Montella starebbe per cambiare squadra: il tecnico italiano è richiestissimo da una celebre big.

Dopo aver allenato molte squadre italiane, facendo esperienza anche in Liga alla guida del Siviglia, da due stagioni Vincenzo Montella è alla guida dell’Adana Demirspor, formazione turca che milita nella Super Lig. Nel campionato in corso l’Adana Demirspor, allenata dal tecnico di Pomigliano d’Arco, sta facendo molto bene. Attualmente è quarta, dietro i colossi Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas.

Mancano ancora sette partite alla fine del torneo e l’impressione è che l’Adana – che viene da cinque vittorie di fila – possa anche provare ad insidiare il terzo posto. La bella stagione di Montella al timone dell’Adana Demirspor non è passata inosservata agli occhi degli osservatori di alcuni big club che stanno ragionando su un cambio in panchina in vista del prossimo anno. Diversi club stanno già pensando al futuro ed il tecnico campano viene ritenuto ideale per una rivoluzione. Ci pensa un top club.

Si tratta dell’Olympiakos. La squadra greca ha dovuto cedere il passo all’Aek Atene e al Panathinaikos in questo campionato ed ora ha tutte le intenzioni di rilanciarsi con una nuova guida. Attualmente sulla panchina dello storico club greco c’è Josè Anigo, già direttore dell’area professionale dell’Olympiakos. Anigo ha deciso di assumere l’incarico di allenatore ad interim dopo le dimissioni di Michel, ma la società greca è alla ricerca di un tecnico che possa risollevare le sorti dell’Olympiakos e riportarlo in cima al campionato greco.

Montella vicino al club storico: firma ad un passo

La scelta sembra essere ricaduta proprio su Vincenzo Montella, uno dei primi nomi sul taccuino del presidente del club, Evangelos Marinakis. Il buon lavoro di Montella al timone dell’Adana Demirspor sta convincendo il club del Pireo a puntare con decisione sul tecnico italiano per riportare entusiasmo in una tifoseria delusa dopo questa stagione avara di soddisfazioni.

Montella non è l’unico nome italiano accostato all’Olympiakos in questo periodo. Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato di un avvicinamento tra Gennaro Gattuso (esonerato lo scorso gennaio dal Valencia, ndr) e i vertici del club greco. La trattativa era andata avanti, tanto che si pensava che la firma fosse ormai ad un passo. Niente di tutto questo, dato che gli ultimi colloqui non sembrano aver prodotto risultati positivi, spingendo l’Olympiakos a virare su Montella.