Diletta Leotta sta vivendo il periodo più intenso della sua esistenza. E ad agosto diventerà mamma di una bambina avuta dal portiere tedesco Loris Karius

E’ il momento più esaltante della sua vita. Sia a livello professionale, alla luce del grande successo riscosso come inviata della piattaforma streaming DAZN e soprattutto in virtù della gravidanza che sta portando avanti da qualche mese e che a metà agosto la renderà mamma di una bambina. Diletta Leotta è a dir poco al settimo cielo e attende con la giusta dose di inevitabile ansia il momento in cui darà alla luce la sua prima figlia. La giornalista siciliana ha parlato di questo e di altro ospite del salotto di Verissimo, il programma di intrattenimento in onda sulle reti Mediaset e condotto come di consueto da Silvia Toffanin.

La cronista catanese ha iniziato parlando della sua relazione con Karius, rivelando che mai e poi mai avrebbe immaginato di potersi innamorare con tanta naturalezza di una persona conosciuta in fondo pochi mesi fa. “E’ stato qualcosa di incredibile, assolutamente naturale e incontrollabile“. Un feeling spontaneo e immediato che ha dunque dato vita a una travolgente e passionale storia d’amore.

E questa relazione ha portato in dono una gravidanza del tutto inattesa e non programmata, ma accolta con indicibile entusiasmo. Ha ammesso, Diletta Leotta, che nel momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa è rimasta senza fiato ma allo stesso tempo ha sentito che era questo il momento giusto per diventare mamma. Un capitolo a parte merita il rapporto con la sua famiglia d’origine, in particolare la reazione di mamma Ofelia.

Diletta Leotta cambia idea: l’annuncio in diretta spiazza tutti. Fan sconvolti

La futura nonna ha infatti bocciato senza appello l’idea della figlia di dare alla bimba il nome Ofelia: “E’ un nome troppo pesante, scegli qualcosa di più moderno“, avrebbe risposto la madre a Diletta che a quel punto ha deciso di virare su una scelta diversa.

Ma individuare il nome giusto per la bimba che nascerà ad agosto a Milano non è così semplice. Loris Karius infatti vorrebbe chiamarla con un nome di spiccata provenienza straniera, mentre Diletta ha dichiarato di pensare a qualcosa di più italiano. Alla fine come spesso capita si troverà una soluzione di compromesso. Ma ciò che conta è che la bimba stia bene e in salute, il resto verrà da sè.