Totti-Ilary, tensione alle stelle: arriva una decisione assurda

Sembrano non avere fine i problemi tra l’ex capitano giallorosso Francesco Totti, e la conduttrice televisiva Ilary Blasi.

Peggiora sempre di più la situazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che dopo 18 anni di matrimonio si sono separati. Il 19 giugno del 2005 i due si sposarono nella capitale, dando il via ad una storia d’amore che ha sempre appassionato milioni di italiani. Pochi mesi più tardi, precisamente il 6 novembre, diventarono genitori per la prima volta con la nascita del figlio Cristian, mentre nel 2007 e nel 2016 la bella conduttrice diede alla luce le successive due figlie, Chanel e Isabel.

Nel 2021 inizia ufficialmente la crisi, che porta Francesco Totti e Ilary Blasi a separarsi ufficialmente. Nonostante la separazione, però, le cose sembrano andare sempre peggio. Una situazione complicata e che stenta a trovare una vera soluzione, le due parti sono ai ferri corti.

La situazione peggiora, Silvia Blasi furiosa: l’Asd Longarina il motivo

Ad andare su tutte le furie questa volta è Silvia Blasi, la sorella della conduttrice, per via del centro sportivo acquistato dall’ex capitano giallorosso nel 2003. Nei giorni scorsi, infatti, il giudice della sezione Locazioni del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta dell’ex calciatore di riavere la Longarina, il centro sportivo acquistato nel 2003 e gestito negli ultimi anni dalla famiglia della conduttrice Mediaset. L’Asd Longarina fa capo proprio a Silvia Blasi, che sarà costretta a lasciare per restituire il tutto a Francesco Totti. La sorella di Ilary, però, pare decisa a non mollare.

Silvia Blasi avrebbe risposto con un decreto ingiuntivo per circa 50 mila euro. La famiglia della presentatrice ha messo in mora la Totti Soccer School dell’ex capitano della Roma, visto che non avrebbe saldato alcuni debiti. Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la sorella di Ilary non vuole lasciare la Longarina il 30 giugno, perché a suo dire ci sarebbe un accordo con Francesco Totti che lui non avrebbe rispettato. La sua versione, infatti, è che ha preso in mano il centro sportivo e lo ha riportato in pareggio dopo la gestione fallimentare del fratello di Totti, Riccardo. Per questo non sembra disposta né a mollare né a farsi cacciare. Insomma, sembrano non avere fine i litigi tra Totti e la famiglia Blasi, con Silvia determinata ad andare fino in fondo. La sensazione è che la questione andrà avanti ancora a lungo.