Elettra sempre meno coperta: tacchi vertiginosi

Non siamo ancora nei mesi più caldi e già Elettra Lamborghini si scopre e fa impazzire i follower: che forme per la cantante.

Molte volte ha fatto bloccare i social per i troppo click sui suoi scatti. La stupenda, Elettra Lamborghini, ha condiviso già tantissime foto davvero piccanti nel tempo ed infatti, i fan ormai non fanno altro che apprezzarla con dei like sui social. La splendida nipote d’arte bolognese, di curve da ammirare ne ha davvero tante, ormai lo sappiamo molto bene.

Insomma, per la meravigliosa classe ’94 c’è una certezza: non solo gli scatti ma anche le forme non sono certo quelle che si troverebbero sul web tutti i giorni. C’è anche chi ha attivato il campanello per le notifiche, pur di non perdersi neanche uno scatto della bellissima ereditiera e cantante. E la cosa è ovvia, basta fare un giro sul suo profilo Instagram per capire come mai e non restare sorpresi.

Elettra poco coperta: così si vede tutto

Spesso la bella Elettra infatti, si fa un po’ desiderare, ma si sa, l’attesa aumenta il piacere. Piacere che poi inonda ogni volta i suoi ammiratori, perché lei sa benissimo in che modo lasciarli ogni volta a bocca aperta e così, tra costumi, intimi e vestitini corti, dà sempre loro qualcosa da guardare. Foto da capogiro e in tanti apprezzano le sinuose forme della stupenda cantante. Chi se la gode è suo marito Afrojack, con i due che spesso regalano alcuni simpatici siparietti sui social.

Elettra ha un corpo spaziale che le ha consentito non a caso, di finire anche su Playboy Italia, pochissimi anni fa. Ed è quello, lo stesso che oggi le fa contare la bellezza di 7,2 milioni di follower su Instagram. Insomma, un vero portento, ma come detto, lei è anche simpaticissima. Da non dimenticare infatti, che i fan la amano anche per la sua spontaneità e per i sorrisi che spesso regala loro, nelle uscite televisive.

Adesso, andiamo al punto. Cioè scoprendo come stavolta, la bellissima Elettra ha fatto innamorare i suoi fan. Con un vestitino che copre davvero poco, soprattutto sul busto superiore. Tacchi alti davvero tenuti in modo molto sexy dalla formosa cantante, che non nasconde del tutto le sue splendide gambe. Più su poi, gli intrecci del vestitino consentono di scoprire spalle ed addominali, ma di poco, il suo favoloso lato A che spessissimo ha lasciato di stucco i seguaci. Le forme generose non sono scoperte, ma neanche chissà quanto nascoste.