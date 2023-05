Emily Ratajkowski, scollatura esagerata: tutti senza parole

Emily Ratajkowski e il suo fascino esplosivo colpiscono ancora: i nuovi scatti della super modella infiammano il web

Il mondo del web è popolato ormai da diverse bellezze, donne in tutti gli ambiti che con la loro eleganza e sensualità fanno sognare ad occhi aperti. Ma sono poche quelle che, a tutti gli effetti, si sono evidenziate come vere e proprie icone di femminilità a livello globale. Di questo ‘titolo’, può sicuramente fregiarsi Emily Ratajkowski e crediamo che in merito non ci siano discussioni.

Il fascino della super modella statunitense è ormai da oltre un decennio impossibile da ignorare e campeggia dovunque. Nelle reclame pubblicitarie, sui social, persino al cinema. Una presenza cui il grande pubblico si è abituato e che è davvero essenziale.

Emily Ratajkowski senza freni, Instagram ai suoi piedi

Il mese prossimo, Emily compirà 32 anni. Ma nel suo caso si può facilmente parlare di bellezza senza tempo già adesso, tanto siamo sicuri che di lei si continuerà a parlare per tanto tempo ancora.

Del resto, la sua celebrità la precede e promette di accompagnarci ancora per svariati anni. Difficile resistere a tale classe sublime e tale fascino suadente, che trova sempre continue conferme in ogni apparizione pubblica e sui social. I numeri, da questo punto di vista, parlano molto chiaro. Emily è una star di primissima grandezza potendo vantare qualcosa come 30 milioni di followers su Instagram. Cifre che non stupiscono per niente, di fronte a colei che è passata alla leggenda per la sinuosità delle sue curve, un dettaglio che non passa mai inosservato.

Emily Ratajkowski, bellezza abbagliante nell’evento mondano dell’anno: scollatura in primo piano incontenibile, applausi

Ancora una volta, Emily finisce sotto le luci dei riflettori. Inevitabile come sempre per lei e in particolar modo parlando del MET Gala di New York, la serata per la raccolta di beneficenza a favore Museo della Arti della Grande Mela, forse uno degli eventi mondani per eccellenza a livello planetario.

Emily ha partecipato all’evento e come sempre ha catturato gli occhi dei presenti. La donna, ancora una volta, ha colpito nel segno, e i suoi scatti non passano inosservati. Un abito di altissima classe e con un primo piano che manco a dirlo ci fa indugiare sulla vertiginosa scollatura, una visione che nel caso di Emily è un vero e proprio marchio di fabbrica. Gli applausi da parte della community non tardano a manifestarsi.