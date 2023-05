Ha annullato Haaland: ora se ne va all’Inter

Dopo aver marcato perfettamente un bomber come Erling Haaland per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A: l’Inter fa sul serio.

La scorsa estate non erano in pochi ad avere dei dubbi sull’effettiva resa di Erling Haaland con il Manchester City. Più di qualcuno pensava che lo strapotere fisico dell’attaccante norvegese – capace di realizzare 86 gol in 89 partite con la maglia del Borussia Dortmund – non si sposasse al meglio con il gioco collettivo di Pep Guardiola. I numeri sono lì a dimostrare quanto quelle previsioni fossero sbagliate.

La stagione 2022-2023 è totalmente nel segno di Erling Haaland, che ha raggiunto numeri da capogiro. Sono finora 51 i gol realizzati dal norvegese con la maglia dei Citizens in 45 partite giocate tra Premier League, FA Cup, Coppa di Lega, Community Shield e Champions League. Solo in campionato l’ex Dortmund ha realizzato 35 reti in 31 partite e sta trascinando il City verso il titolo. Il norvegese ha realizzato un nuovo record assoluto in Premier League.

In questa stagione Haaland non ha praticamente incontrato ostacoli, anche se nella penultima gara di Premier il giocatore norvegese è stato molto limitato grazie all’ottima prova del difensore avversario. Il Manchester City è uscito comunque vittorioso dalla gara del Craven Cottage contro il Fulham e nel 2-1 finale c’è anche la firma di Haaland, anche se su calcio di rigore.

Prova super contro Haaland: l’Inter lo vuole subito

Tuttavia, nel resto del match il super bomber di Guardiola è stato marcato con grande attenzione da Tosin Adarabioyo, che ha offerto un’altra prestazione di grande livello, l’ennesima del suo eccellente campionato. Il 25enne, nato a Manchester da genitori nigeriani, è finito nel mirino di molti big club europei, anche se in vantaggio su di lui c’è un’italiana.

L’Inter ha messo da tempo gli occhi su Adarabioyo e la prova superlativa contro Haaland ha aumentato ulteriormente l’interesse dei nerazzurri. Marotta e Ausilio sono convinti che il difensore del Fulham sia il sostituto ideale di Milan Skriniar, che ha già firmato con il Paris Saint-Germain e lascerà i nerazzurri al termine di questa stagione.

Il Fulham ha un contratto con il difensore 25enne per un’altra stagione, ma l’impressione è che di fronte all’offerta giusta i londinesi lascerebbero partire il loro gioiello. Nelle ultime gare il suo rendimento è salito moltissimo e l’Inter è sicura di aver individuato il rinforzo giusto per Simone Inzaghi. Su Adarabioyo potrebbe anche scatenarsi un’asta, dato che il giocatore è molto richiesto anche in Premier League: tuttavia l’avventura in Serie A potrebbe stuzzicare maggiormente il 25enne del Fulham.