Dal Milan alla Roma: 15 milioni per il sostituto di Abraham

Ecco con chi sostituirà il probabile partente, Tammy Abraham, la Roma: avrebbe indossato la maglia rossonera.

Arrivò da una squadra importante come il Chelsea e dopo aver già indossato varie volte la maglia della nazionale inglese, Tammy Abraham, attuale attaccante della Roma. Nelle due stagioni in maglia giallorossa il centravanti non ha mai brillato totalmente ed anzi ha mostrato una discontinuità di rendimento preoccupante. Anche per questo il suo futuro è molto incerto.

L’inglese ha senz’altro aiutato la squadra a conquistare la Conference League nella sua primissima edizione, mettendo anche a segno 17 gol in campionato. Non sarà arrivato a quota venti, ma era pur sempre il suo primo anno di Serie A. Solo che ora, dopo essersi ambientato, i gol sono diminuiti. In questo momento, l’attaccante viaggia su quota 8 in Serie A, ma soprattutto ad una sola rete su ben 11 presenze in Europa League.

È fatta per 15 milioni: dal Milan…alla Roma

Avendo speso 40 milioni per lui, i giallorossi vorrebbero ottenere il massimo da Abraham, ma se dovesse arrivare qualche offerta irrinunciabile, non tirerebbero certo la corda. Si dice proprio che il nativo di Londra abbia già importante richieste dalla Premier League, campionato in cui ha passato il resto della carriera, prima dell’Italia. Ora, non è facile dire subito di sì e mandar via la prima punta titolare, ma in casa Roma starebbero anche già pensando alle alternative.

Su Abraham ci sono West Ham e soprattutto Aston Villa e la Roma potrebbe prendere in considerazione un suo addio. La prima cosa che interessa, se proprio dovrà andar via, è rientrare almeno nelle spese e il giocatore viene valutato almeno 35 milioni di euro. Al momento solo rumors, nulla di concreto, ma Abraham potrebbe davvero cambiare maglia.

Ed intanto, i giallorossi ultimamente penserebbero molto a lui, Mehdi Taremi, 30 anni, in scadenza a giugno 2024 con il Porto. L’attaccante che gioca anche da esterno sinistro, è stato in passato, accostato anche al Milan, ma alla fine l’operazione non si concluse. Ora, se l’iraniano cerca la sua grande opportunità, la Roma avrebbe tutte le intenzioni di farlo arrivare in Italia. Taremi ha giocato tre stagioni compreso quella attuale, con la maglia dei portoghesi, acquisendo già esperienza internazionale. Fin ora, in carriera, ha già segnato 8 reti in Champions League. Per lui, si potrebbe trattare per un prezzo che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni. Un calciatore di sicura affidabilità, sia per l’Italia che per l’Europa, con i giallorossi che acquisterebbero cosi un nuovo bomber.