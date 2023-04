Ibrahimovic, l’ultimo infortunio cambia tutto: è addio al Milan

Zlatan Ibrahimovic è alle prese con un nuovo infortunio e adesso il suo rientro è davvero a rischio. Si prospetta un possibile addio dal Milan

Da grande protagonista dello scudetto dello scorso anno a semplice uomo spogliatoio in questa stagione. Purtroppo per Pioli il calciatore svedese non potrà aiutare neanche in questo finale di stagione. Ibra non era in lista Champions, ma poteva contribuire dando una concreta mano in campionato. Le cose non andranno cosi.

Una stagione decisamente no quella di Zlatan Ibrahimovic. Il fenomeno svedese era stato grandissimo protagonista e trascinatore lo scorso anno, quando il Milan conquistò lo scudetto davanti all’Inter. Ora i nerazzurri saranno gli avversari nella semifinale di Champions League, in una sfida che tutti i tifosi attendono con ansia. I guai fisici non sono ancora finiti e c’è grande preoccupazione per il suo futuro.

Prima il ritardo nel rientro dopo l’operazione al ginocchio subita la scorsa estate. Un lavoro durissimo per un atleta di 41 anni, in grado di rimettersi in forma dopo 8 mesi di riabilitazione ma con ricadute sempre dietro l’angolo. Non è stata l’articolazione a creargli problemi, ma le sue enormi fasce muscolari. Prima la nazionale svedese, con una lesione che si è trascinato a Milanello e che lo ha visto fuori dalle scene per un mese. Adesso un fastidio durante la gara con il Lecce, senza nemmeno mettere piede in campo.

Zlatan Ibrahimovic, problema al polpaccio contro il Lecce: ora il suo futuro al Milan è appeso ad un filo

Nella sfida di Serie A con i salentini, Ibra era pronto a dare il suo contributo nel secondo tempo, prima della rete del 2-0 di Leao. il numero 11 si stava scaldando a bordo campo ed era quasi pronto a svestire la pettorina. Poi, attorno al 65′, la smorfia di dolore, il rientro in panchina e poi dritto negli spogliatoi accompagnato dal massaggiatore Marco Paesanti, con un andamento visibilmente zoppicante.

Ibra potrebbe dire addio anzitempo, concludendo la stagione e forse la sua avventura in maglia del club rossonero. Pioli e tutto il gruppo sperano di no, vista l’importanza di Zlatan, anche se con un impiego part-time. Al di là di questo, però, i continui guai fisici stanno incidendo sulle strategie future del club milanese, che ora ha forti dubbi sulla possibilità di rinnovare il contratto a Zlatan. L’accordo da oltre 7 milioni di euro inciderebbe abbastanza sulle casse del “Diavolo” e con quella cifra si potrebbe prendere un giovane profilo da affiancare a Giroud.