Elodie infiamma Monza, la scollatura è da capogiro

Elodie Di Patrizi sempre in grande spolvero. La cantante romana fa impazzire i fan non solo per la sua voce, ma anche per le forme al top.

Da qualche tempo è considerata una delle popstar migliori in circolazione in Italia. Elodie Di Patrizi sta vivendo un momento personale eccellente, sia a livello di carriera musicale, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Nonostante il 9° posto finale all’ultimo Festival di Sanremo, il suo brano Due sta avendo grande successo a livello di ascolti e di streaming, confermando quanto Elodie sia apprezzata dal pubblico italiano per le capacità canore. Ma allo stesso tempo piace ai maschietti italici per la sua bellezza esotica e molto attraente.

Inoltre la storia d’amore con il compagno Andrea Iannone va a gonfie vele. I due si sono conosciuti la scorsa estate grazie ad amici comuni e da quel momento appaiono inseparabili. Sono andati a convivere nella residenza svizzera di Iannone e sono immortalati molto spesso assieme, come nell’ultimo scatto visto sui social.

Elodie a Monza con Iannone: l’abbigliamento sexy della cantante non passa inosservato

Lo stesso Iannone ha testimoniato sul proprio profilo Instagram la sua presenza a Monza nello scorso weekend. Nel noto circuito italiano si è corsa la gara del GT Challenge, in cui ha partecipato (senza troppa fortuna) anche il grande Valentino Rossi, che vanta un ottimo rapporto di stima ed amicizia con Iannone.

Ad accompagnare il pilota abruzzese c’era anche la sua Elodie. Nello scatto pubblicato su Instagram si nota la coppia salutare proprio il leggendario campione di MotoGp. Ciò che ha colpito realmente i tanti follower del pilota è l’abbigliamento super sexy di Elodie, che si è presentata sul circuito con una maglia color amaranto dotata di scollatura da capogiro.

Una vera e propria mise da killer quella di Elodie, che sa bene di essere una donna attraente e desiderata da più di mezza Italia. Il lato A della cantante romana ha fatto impazzire tutti i follower, che hanno riempito di like e di commenti la foto pubblicata dal compagno Iannone, sicuramente uno degli uomini più invidiati del momento.

Oltre che alle uscite pubbliche con Iannone e alle immagini sensuali sui social, Elodie in questo periodo è alle prese con l’uscita della sua docu-fiction Sento ancora la vertigine, su Prime Video. Opera in cui racconta la sua esplosione nel mondo della musica e dello spettacolo, oltre che la sua provenienza dalla periferia romana.