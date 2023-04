Wanda straripante sul divano, così si vede tutto

La chiacchieratissima showgirl e conduttrice argentina esplode in tutta la sua sensualità…dal divano di casa sua

Sempre sulla cresta dell’onda. Sempre sul pezzo. Sempre popolarissima – non si hanno oltre 16 milioni di followers su Instagram per caso – e certe volte anche romantica. Tutto questo, e molto altro, è Wanda Nara, la showgirl e conduttrice argentina arci nota al pubblico italiano per essere stata l’ex moglie di Maxi Lopez, ex calciatore, tra gli altri, di Milan e Sampdoria, nonchè moglie da qualche anno di Mauro Icardi. Uno che in Italia ha fatto parlare di sé con valanghe di gol e con qualche eccesso comportamentale di troppo.

Proprio al padre di due dei suoi cinque figli potrebbe essersi rivolta Wanda nella didascalia d’accompagno dell’ultima foto sul suo profilo Instagram. Uno shooting al solito bollente, che la ritrae scollatissima, vestita di una canotta insufficiente a contenere le sue straripanti forme e di riflesso, nello specchio dietro di lei, le sue gambe scoperte. E non solo.

Insomma, sexy più che mai. Una foto che ha mandato in tilt i milioni di fans che non si perdono – e come potrebbero – le innumerevoli istantanee che Wanda regala quotidianamente. E che spesso scatenano le più disparate fantasie, quasi inevitabili di fronte a cotanta sensualità. Ma dicevamo della didascalia: ecco la sorpresa che non ti aspetti. E che forse non si aspettava nemmeno Maurito.

Wanda bollente. Ma anche romantica

“Mi hai fatto male, ma ho dovuto imparare che senza dolore non ci sarebbe amore e senza amore non siamo niente, perché niente cambierà un fiume di lacrime che ho dovuto nuotare da sola. Forse tu non eri per me, anche se io ero felice”. Firmato Wanda. Fin troppo facile pensare che il riferimento sia proprio all’ex Capitano nerazzurro, che appena qualche mese fa ha messo a dura prova la vita del loro matrimonio con la chiacchierata ‘scappatella’ – poi di fatto confessata – con la ‘China’ Suarez. Alla quale, sempre secondo gli incalliti amanti del gossip, Wanda avrebbe risposto con la stessa moneta. Proprio quando sembrava che tutto stesse saltando per aria, i due si sono rimessi insieme, non smettendo mai di far parlare di loro.

Tra i commenti di risposta all’amara riflessione della sudamericana, è spuntato anche quello di…Icardi in persona. “Sei in versione romantica? Poeta, o ti senti strana? Più bella ogni giorno che passa!“, le parole di risposta dell’attuale attaccante del Galatasaray al post dell’amata. Un modo per far finta di nulla o semplicemente Icardi non ha voluto leggere veramente tra le righe che l’amarezza della moglie potrebbe avere un’origine ben precisa? Le spiegazioni potrebbero arrivare da Wanda in persona coi prossimi post: l’argentina ci ha abituato a questo ed altro…