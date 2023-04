Dal preaccordo con la Roma alla Juve: il ribaltone è totale

Il calciomercato estivo è sempre più vicino ad entrare nel vivo. Una big italiana potrebbe ricevere una clamorosa beffa.

Tra campionato e coppe europee quasi tutte le big italiane devono affrontare una serie incredibile di sfide, battaglie anche nazionali. Oltre al derby milanese in Champions League le italiane lottano per l’Europa League, una competizione che vede Juve e Roma protagoniste.

Il centrale difensivo dell’Eintracht Francoforte N’Dicka sembra ad un passo dall’addio alla Bundesliga. Il giocatore è in scadenza di contratto ed era da tempo nel mirino di Juve e Roma, ma la situazione potrebbe prendere una piega differente. Il calciatore può firmare a parametro zero e tutte le big europee monitorano la sua situazione.

Una beffa clamorosa per le italiane con la Juventus che ha visto in N’Dicka da tempo l’erede di Bonucci e con Tiago Pinto, esperto di colpi a parametro zero, pronto per essere superato dalla concorrenza agguerrita delle inglesi. Dopo il colpo Aouar, sembrava ormai in dirittura d’arrivo la trattativa con il difensore dell’Eintracht, ma le continue pressioni dalla Premier League hanno cambiato i piani di una Roma che sembrava ormai certa del colpo.

Calciomercato, Tottenham e Liverpool su N’Dicka

La Premier League pronta a mettere le mani su N’Dicka: Tottenham e Liverpool nettamente in vantaggio rispetto alle italiane con i Reds pronti a sorpassare gli Spurs nella corsa per il centrale dell’Eintracht in attesa di un nuovo direttore sportivo dopo le dimissioni di Paratici.

Attualmente nono in classifica in Bundesliga dopo il pesante ko contro il Borussia Dortmund nell’ultimo turno di campionato, l’Eintracht Francoforte è fuori dalle Coppe Europee con il sesto posto, occupato dal Magonza, distante soltanto tre lunghezze. L’obiettivo di N’Dicka è quello di concludere al meglio l’anno provando a regalare una qualificazione in Europa dopo aver trionfato la scorsa stagione in Europa League ed essere arrivati in questa agli ottavi di finale di Champions, con il cammino interrotto dal Napoli di Spalletti.

Tiago Pinto è al lavoro per cercare di trovare un accordo e chiudere il prima possibile questa operazione di mercato cercando di anticipare la concorrenza di un Liverpool che appare in vantaggio rispetto alle altre squadre nella corsa a N’Dicka. Non è un compito semplice con delle novità molto importanti attese nelle prossime settimane. Nelle prossime settimane, il difensore stabilirà il suo futuro, con l’occhio che strizza al massimo campionato inglese e con la Serie A che rischia l’ennesima beffa di mercato. In attesa del rialzo finale per N’Dicka la Serie A continua a lavorare sperando di convincere il giocatore che sembra interessato ad approdare in Premier League.