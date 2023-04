Il campione della Nazionale nei guai: rischia una lunga squalifica

Il calciatore della Nazionale ceca rischia una lunga squalifica e finisce nei guai sia con la legge che con la giustizia sportiva. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo, ricostruendo anche tutti i retroscena.

Una notizia spiazza il mondo del calcio. Un giocatore della Nazionale ceca, che a lungo ha militato anche in Serie A, rischia di finire nel bel mezzo di un ciclone. A quanto pare, infatti, il calciatore è stato fermato alla guida nonostante avesse la patente scaduto. Le sanzioni in tal caso non sono leggere in ogni angolo del mondo, eppure non è questa la parte più delicata della storia. Che ha delle caratteristiche molto particolari e che fa temere anche per il suo futuro, in Nazionale ed anche in generale nel mondo del calcio.

Il centrocampista della Nazionale rischia grosso

Altro aspetto che rende la sua posizione molto delicata è che il calciatore si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga quando è stato fermato dalla Polizia ceca. L’atteggiamento è stato, oltre che scorretto ed illegale, anche estremamente sospetto. E’ per questo motivo che è a dir poco probabile che ora possano partire delle indagini ulteriori, ed in tal caso i capi di accusa sarebbero diversi, a partire dalla resistenza a pubblico ufficiale.

A rendersi protagonista di questo episodio è una vecchia conoscenza del calcio italiano, vale a dire Jakub Jantko, attualmente allo Sparta Praga in presto dal Getafe. In passato ha militato, infatti, in Udinese e Sampdoria, con risultati importanti che gli hanno permesso, poi, di essere varie volte accostato anche a squadre di un certo prestigio. Di recente aveva fatto parlare di sé per essere stato il primo calciatore a dichiarare la propria omosessualità.

Jankto nei guai, cosa rischia

Essendosi rifiutato al test antidroga, oltre a dei guai con la legge, ora rischia anche per quel che concerne la sua carriera. Allo stato attuale delle cose, tenendo conto del suo comportamento con le autorità, non è da escludere che possano partire delle indagini che coinvolgano anche le autorità sportive. E’ noto, infatti, che nel mondo dello sport è severamente vietata qualunque tipologia di droga ed in caso di positività ai test le sanzioni sono spesso durissime. Per questo motivo, nel caso in cui tutto ciò dovesse accadere, il giocatore rischia anche una lunga squalifica. Intanto è arrivata la decisione dello Sparta Praga di metterlo anche fuori rosa.