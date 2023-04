Il Milan fa ancora festa: c’è la firma dell’attaccante top

Dopo la vittoria contro il Napoli in Champions League il Milan è pronto a ufficializzare la firma di un attaccante top per la prossima stagione: tifosi in festa.

La trattativa è stata rapida ed è passata sotto traccia: la volontà di entrambe le parti di portare a termine l’operazione ha fatto la differenza. Continua il periodo d’oro del Milan: dopo un inizio di 2023 a dir poco deludente, i rossoneri sono tornati sulla retta via proprio nel momento decisivo della stagione. L’obiettivo principale per la squadra di Pioli è sempre quello di arrivare tra le prime quattro in campionato, ma il cammino fatto finora in Champions League sta facendo sognare i tifosi.

Il doppio confronto con il Napoli è ancora ben impresso nella testa dei tifosi e ora la squadra sogna la finale del 10 giugno a Istanbul. Nel frattempo però le buone notizie non sono finite qui: Maldini e Massara hanno infatti trovato l’accordo per la firma di un attaccante top e l’ufficialità è ormai imminente.

Se Ibrahimovic e Origi per motivi diversi non sono riusciti a dare il contributo che tutti si sarebbero aspettati a inizio stagione, c’è un giocatore che da due anni a questa parte sta letteralmente facendo gli straordinari. Si tratta di Olivier Giroud, attaccante francese preso dal Chelsea per meno di 3 milioni di euro e che in rossonero sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Un campione a servizio della squadra: Pioli non poteva farne a meno

Nonostante le quasi 37 primavere infatti anche quest’anno sta trascinando la squadra a suon di grandi prestazioni. Non solo infatti bisogna sottolineare i 13 gol e i 6 assist, ma anche e soprattutto tutto il lavoro di sponde e pressione a servizio della squadra.

Pioli non può fare a meno di lui e per questo motivo, nonostante il contratto in scadenza al termine di questa stagione, Giroud vestirà ancora la maglia rossonera. Le parti hanno trovato l’accordo per il prolungamento di un altro anno, con opzione fino al 2025, più o meno alle stesse cifre percepite attualmente (circa 3,5 milioni). Il club ha comunicato ufficialmente l’accordo ed i tifosi possono finalmente esultare. Nonostante questo il Milan, con tutta probabilità quest’estate, andrà ugualmente sul mercato alla ricerca di un altro attaccante. Giroud e non solo con l’obiettivo di avere un reparto offensivo competitivo sia in Italia che in Europa.