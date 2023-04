De Ketelaere via dal Milan: scambio con il bomber di una Big italiana

Charles De Ketelaere continua a deludere con il Milan e i rossoneri pensano all’addio: possibile scambio con un attaccante in Italia

In estate, c’erano grandissime attese su Charles De Ketelaere, a lungo inseguito dal Milan e alla fine acquistato per una cifra di 35 milioni di euro. Il belga era definito uno dei grandi talenti emergenti del calcio europeo e per i rossoneri sembrava davvero un gran colpo. Il calciatore non ha mantenuto le aspettative e ha spesso mostrato di soffrire il campionato italiano.

Le cose sono andate molto diversamente e gli sprazzi di classe del giocatore si sono visti assai raramente. Il suo ambientamento al campionato italiano, finora, è fallito e i dubbi sul suo futuro a questo punto aumentano. De Ketelaere è progressivamente sparito dalle rotazioni del Milan, anche se Pioli ha cercato in più di un’occasione di rilanciarlo. Senza però avere successo.

De Ketelaere, altra prova d’appello fallita: l’addio al Milan si avvicina

Anche l’ultima gara di campionato, quella contro il Bologna, non è stata affatto memorabile per lui, anzi. Ancora una volta, il giocatore si è espresso sotto ritmo e senza dare particolari tracce di sé. Il giocatore è ormai un rincalzo di lusso e il suo rapporto con Pioli è ai minimi termini. Di conseguenza non è da escludere un suo clamoroso addio a fine stagione. Maldini e Massara, probabilmente, stanno già pensando a come piazzarlo nel mercato estivo, cercando di avvantaggiarsi dal suo addio, ma non sarà facile vista la cifra investita per averlo. Ma uno scambio in attacco potrebbe cambiare tutto.

Il Milan, come noto, è alla ricerca di un nuovo attaccante, visto che Ibrahimovic probabilmente dirà addio e Giroud avrà bisogno di un ricambio all’altezza, che Origi e Rebic non gli hanno garantito. C’è un nome ben preciso a cui pensa la dirigenza del Diavolo. E’ Rasmus Hojlund, giocatore che si è messo in luce con l’Atalanta e dai margini di crescita ancora enormi. Secondo ‘Libero’, per arrivare al danese il Milan vorrebbe inserire nella trattativa con i bergamaschi proprio il profilo del belga. Una trattativa che però, visto il rendimento dell’ex Bruges fin qui, non si annuncia affatto facile. Il Milan sogna il colpo in attacco e per arrivare al danese è pronto anche a sacrificare Charles.