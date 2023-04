Comunicato UFFICIALE: due punti di penalizzazione ai bianconeri

E’ arrivato il comunicato ufficiale. Due punti di penalizzazione in classifica da scontare nel corrente stagione sportiva

Con un gol di Fabio Gatti la Juventus ha battuto lo Sporting Lisbona nell’andata, all’Allianz Stadium, dei quarti di finale di Europa League. Un vantaggio da difendere con le unghie e con i denti nel return match al “José Alvalade” di Lisbona visto che i portoghesi che si sono dimostrati una compagine più che temibile. Del resto, i lusitani nel turno precedente hanno eliminato l’Arsenal capolista della Premier League.

Se l’accesso alla prossima edizione della “Coppa dalle grandi orecchie” assume sempre più i contorni di una mission impossible (attualmente 12 i punti che dividono i bianconeri dal quarto posto occupato dal Milan), la Juventus ha nel mirino quel sesto posto che vale la qualificazione in Conference League. Certo, non ha il prestigio, il fascino e soprattutto non garantisce gli introiti della più importante delle competizioni Uefa ma è pur sempre una Coppa europea.

La stagione e il futuro della società bianconera dipende molto dalla penalizzazione di 15 punti (legata all’operazione Prisma). Una vera ‘spada di Damocle’ che turba tutti i tifosi bianconeri. Questi sono in attesa della nuova sentenza del club, un processo che la Corte d’Appello annuncerà il prossimo 19 Aprile.

Comunicato UFFICIALE: due punti di penalizzazione al Siena

A tal proposito, è calendarizzata per il 19 aprile la discussione del ricorso inoltrato dalla Juventus al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Questa emetterà il verdetto entro i successivi 5 giorni. I giudici potrebbero respingere il ricorso bianconero, e dunque confermare il – 15, oppure accoglierlo dichiarando illegittimo il -15 o infine accogliere il ricorso con rinvio chiedendo quindi alla Corte federale d’Appello di rideterminare (entro 30 giorni) le pene alla luce di alcune eccezioni. I tifosi bianconeri della Juve non sono però gli unici a tremare.

Mentre i bianconeri piemontesi, dunque, sono sulle spine in attesa di conoscere l’esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni, altri bianconeri sono stati sanzionati. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, infatti, ha inflitto all’ACR Siena 1904, club che milita nel Girone B di Serie C, 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, inoltre ha inibito (cioè squalificato) per 3 mesi il Presidente senese Emiliano Montanari.

La società toscana era stata deferita, su segnalazione della Co.Vi.So.C., per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021.