Serie A: paura per il big, terribile incidente stradale

Paura per il big di Serie A. Terribile incidente stradale in questa domenica mattina. Il calciatore è in ospedale, ecco le sue condizioni.

Dramma sfiorato per un big di Serie A. Il calciatore è stato coinvolto in un terribile incidente stradale in questa domenica mattina e i tifosi ora sono molto preoccupati per le sue condizioni fisiche.

Da quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è stato trasferito d’urgenza in ospedale per effettuare le prime cure. Sicuramente c’è preoccupazione e nelle prossime ore si avrà un quadro molto più chiaro anche eventualmente sui tempi di recupero del calciatore.

Serie A: grave incidente stradale, il big in ospedale

Doveva essere una domenica di riposo per recuperare dalle fatiche dei giorni scorsi, ma per il calciatore la giornata libera ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia. L’incidente è stato terribile, ma fortunatamente il bilancio è stato meno grave di quanto ci si poteva immaginare in un primo momento. Il big della nostra Serie A è stato trasportato in ospedale per effettuare tutti i controlli del caso e capire eventualmente i tempi di recupero dovuti a questo incidente. La situazione sembra essere sotto controllo, ma nelle prossime ore si avrà un quadro molto più chiaro.

Stando alle prime informazioni, Immobile si trovava in macchina con le figlie quando all’improvviso la sua vettura si è andata a scontrare con un tram passato con il rosso. Immediato l’arrivo dei soccorsi. L’attaccante della Lazio con le figlie è stato trasportato in ospedale per effettuare alcuni controlli.

Il calciatore ha ammesso di avere un dolore al braccio, ma non ci sono al momento certezze se è colpa della botta oppure di un altro problema. Nelle prossime ore si avrà un quadro sicuramente molto più chiaro, ma per il momento il calciatore può tirare un sospiro di sollievo visto che i problemi potevano essere molto più gravi.

Incidente Immobile: ecco come sta il calciatore

Le prime immagini dell’incidente di Immobile hanno fatto preoccupare un po’ i tifosi. Ma subito dopo hanno potuto tirare un sospiro di sollievo visto che lo stesso calciatore ha tranquillizzato parlando di un piccolo dolore al braccio.

Molto probabilmente si tratta della botta e quindi presto l’attaccante potrà ritornare in campo per aiutare la Lazio. Non sarà assolutamente semplice riuscire a dimenticare quanto successo in questa domenica di aprile, ma possiamo dire che il bilancio poteva essere completamente differente vista l’entità dell’incidente.