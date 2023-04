Silvio Berlusconi, importantissimo aggiornamento dall’ospedale: tutti col fiato sospeso

Aggiornamenti in arrivo per le condizioni di Silvio Berlusconi, lo storico uomo politico ed imprenditore che è ricoverato da diversi giorni.

Da ben 12 giorni Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele. Lo storico uomo politico, leader di Forza Italia ed ex premier italiano, ha lasciato tutti col fiato sospeso per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Come è noto Berlusconi è stato portato in terapia intensiva per una crisi cardio-respiratoria, dovuta presumibilmente ad un’infezione. Ma dalle indagini recenti si è anche scoperto che l’attuale presidente del Monza soffre di una leucemia mielomonocitica cronica, una malattia del sangue che colpisce soprattutto pazienti sopra i 65 anni di età.

Il mondo della politica e del calcio è decisamente in ansia per le condizioni del Cavaliere, personaggio allo stesso tempo amato e discusso per le tante imprese e controversie nella sua lunga carriera pubblica. Intanto sono giunti aggiornamenti direttamente dal suo medico personale, il prof. Alberto Zangrillo.

Zangrillo rassicura sulla situazione di Berlusconi. Nuovo bollettino solo lunedì

L’ultimo bollettino ufficiale del San Raffaele sulle condizioni di Silvio Berlusconi è stato emesso lo scorso 13 aprile e parlava di una situazione in miglioramento. Ma nella serata di ieri Zangrillo ha voluto aggiungere qualcosa, rassicurando le persone a lui care.

“La situazione è tranquilla – ha ammesso il medico e attuale presidente onorario del Genoa – Se sono andato a vedere il Genoa e ora me ne vado via traete voi le conclusioni”. Zangrillo ha fatto dunque intendere che la situazione di Berlusconi sia sotto controllo e senza particolari novità riguardo alla gestione medica.

Dall’ospedale parlano di ennesima notte serena e tranquilla per il presidente di Forza Italia, che resta costantemente sotto osservazione ma con meno apprensione rispetto alla scorsa settimana. Il nuovo bollettino medico verrà emesso soltanto nella giornata di lunedì.

Berlusconi ha ammesso già qualche giorno fa ad amici e parenti di sentirsi nettamente meglio e di voler tornare a casa, continuando cure e degenza tra le mura amiche. Ma per ora non si parla di dimissioni, visto che il politico ed imprenditore 86enne è ancora molto debole viste le cure chemioterapiche in corso.

Il secondogenito Pier Silvio Berlusconi ha definito l’altro ieri suo padre come “un esempio da ammirare, perché sta affrontando tutto con forza e impegno. L’ho trovato di buon umore ma non mi addentro in questioni mediche intensive”. Nel frattempo Berlusconi sarà stato contento di sapere della vittoria del suo Monza ieri sera a San Siro contro l’Inter.