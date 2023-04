Maglia bianca trasparente e niente intimo, Nargi da bollino rosso

Una Federica Nargi in versione sportiva ma ugualmente super sexy: la bellissima ex velina fa girare la testa, vestita così.

Senza sbirciare foto del passato, sembrerebbe davvero difficile immaginare il viso della stupenda Federica Nargi, agli esordi televisivi, visto che praticamente non è cambiata di una virgola. Eppure, la bella romana, ha iniziato molto presto. La conoscemmo infatti da velina, quando aveva solo 18 anni e da quel momento è stata protagonista delle tv e dei gossip nazionali.

33 anni adesso, ma sempre incredibile e con un fisico da paura. I suoi fan non smettono di amarla e di consolarsi con i suoi post Instagram dove Federica è sempre perfetta. Il viso davvero pare non cambiare mai negli anni, ma anche la forma fisica in cui versa. La classe ’90 è sempre pazzesca.

Inoltre, nessuno ricorda una versione di Federica non sorridente. E che sorriso. Meraviglioso. Altra cosa, la splendida ex velina, non ha mai fatto parlare di sé in tv per motivi sentimentali. Ormai, tutti sanno che il suo unico amore è il fortunato ex calciatore ed oggi opinionista, Alessandro Matri. Il classe ’84 ha indossato tra le altre, le maglie di Milan e Juventus, nonché quella della nazionale azzurra per 7 volte, con un gol. Insieme, la conduttrice e l’ex centravanti hanno due figlie: Sofia e Beatrice.

Niente intimo! Nargi da censura

Saranno alimentazione corretta e sempre tanto allenamento, gli unici segreti di Federica che resta sempre lineare e quasi perfetta? Altro che anni che passano, lei che è anche modella, continua ad essere contattata dai marchi più importanti per far loro pubblicità. Durante la sua carriera, di spot ne ha fatti tanti, come quelli per Golden Point, Kia, Vodafone, Yamamay, Samsung, Hino, Primadonna, ed anche uno insieme al sui Alessandro, nel 2018 per Dazn.

Per quanto riguarda la conduzione invece, la meravigliosa trentatreenne ha parlato anche di sport, ma non solo di quello. Tra i programmi con cui ha collaborato, Premium Magazine, Tale e quale show e Colorado. Oggi, fa impazzire intanto i suoi 4,2 milioni di follower, con la sua forma fisica sempre da urlo. Eccola, sorridente con dei vestiti casual che però, indossati da lei, fanno venire il mal di testa. La magliettina di Federica è strettissima e sembra proprio che sotto non ci sia intimo. Il suo lato A è pazzesco e gli occhi finiscono inevitabilmente lì. Un post semplice, dove lei non ha neanche mostrato chissà quanto, ma ai fan basta questo per ricordare ancora una volta che la loro amatissima showgirl è sempre in una forma smagliante.