Kvaratskhelia e non solo: triplo addio da 220 milioni

Il tesoro neanche tanto nascosto della Serie A, guardate quanti soldi in entrata se non partisse solo Kvaratskhelia.

Li vogliono tutti, ma non ai prezzi con cui sono stati pagati. Se la Serie A ha alzato di nuovo il livello in maniera esponenziale, gran merito è anche dei colpi, spesso sottotraccia, dei direttori sportivi. Come per esempio Cristiano Giuntoli che ha scovato Khvicha Kvaratskhelia ed ha anticipato tutti, pagandolo poco più di 11 milioni. Oggi, secondo Transfermarkt, il georgiano ne vale 85. Ma visto un contratto così lungo, si potrebbe arrivare a 100 (ed oltre).

Solo per lui, per mettere le mani quindi sul gioiello con il numero 77, che ha segnato 12 reti al suo primo anno in un campionato di livello, più 2 in Champions League, non senza però, uno score di 16 assist totali. In Premier League, ci sarebbe già chi di soldi ne spenderebbe tanti, pur di averlo subito, ma in Serie A non c’è soltanto lui.

Il sogno del classe 2001, è arrivare un giorno al Real Madrid, squadra dove giocava uno dei suoi idoli, Guti, che di assist certo se ne intendeva. Per adesso però, il fenomeno che ha segnato reti da sogno contro Sassuolo ed Atalanta, potrebbe doversi accontentare dell’Inghilterra, sempre se i partenopei fossero d’accordo col farlo partire subito. Le voci più insistenti, lo accostano a Manchester City e Newcastle.

Kvara e non solo! Triplo addio da 220 milioni

La partenza dopo un anno del georgiano non è cosi certa e potrebbero cambiare tante cose da qui a fine stagione. Sembra invece vicino all’addio, Rasmus Højlund, pensate, classe 2003. L’Atalanta lo ha comprato la scorsa estate per quasi 18 milioni, ma oggi potrebbe valerne anche 60. 7 gol in Serie A, il ventenne è ambito anche tra le big dello stesso campionato, ma potrebbero arrivare chiamate interessanti per il danese, indovinate da dove, proprio dalla Premier. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la squadra che potrebbe fare sul serio per lui sarebbe il Chelsea.

Ma non è finita, con il campionato italiano che potrebbe incassare ancora di più, anche in questo caso con un calciatore arrivato solo l’estate scorsa. Infatti, potrebbero arrivare milioni freschi nelle casse del Bologna per Lewis Ferguson, scozzese classe ’99 che sta facendo faville ed infatti, ha ravvivato già il prossimo mercato. La Lazio non molla l’ex Aberdeen, ma sul centrocampista potrebbero piombare anche le inglesi. Ad ogni modo, i felsinei, non lo lascerebbero partire facilmente e potrebbero incassare anche 40-50 milioni per farlo andare via subito. Oltre 200 milioni ed una Serie A che vende a caro prezzo i suoi gioielli.