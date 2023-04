Dybala, Oriana Sabatini e la rivalità con la moglie di Messi: l’annuncio stupisce

La fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha svelato com’è il suo rapporto con la moglie del campione Lionel Messi, Antonela Roccuzzo

Paulo Dybala è nel pieno della maturità calcistica. Il 15 novembre la ‘Joya’ ha compiuto 29 anni, un’età importante nel mondo nel calcio. L’attaccante argentino è voluto approdare alla Roma durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, perché il club giallorosso gli avrebbe permesso di sentirsi nuovamente centrale in un progetto sportivo.

Ed è esattamente così. L’ex Juventus è un elemento fondamentale e incide enormemente nell’ecosistema capitolino, è la stella assoluta della squadra guidata da José Mourinho, con lo Special One che è stato determinante affinché l’acquisto di Dybala (a parametro zero) divenisse realtà. Questo comporta maggiori responsabilità in campo, ma la ‘Joya’ non si tira certo indietro in queste situazioni. Il classe ’93, infatti, sta trascinando i suoi compagni con le sue giocate di pregevole fattura, dimostrando ancora di essere uno dei giocatori più forti della Serie A. Il calciatore è stato, in passato, un po’ fermato dai reiterati problemi fisici avuti nelle ultime stagione, ma adesso ha ritrovato continuità all’interno del terreno di gioco. Il popolo romanista, dal canto suo, se lo gode e spera di poterlo ammirare in azione per molto tempo.

A dicembre, inoltre, Dybala è riuscito a vivere l’immensa gioia di vincere un Mondiale. La ‘Joya’ ha fatto parte dell’Argentina che ha trionfato in Qatar, riuscendo finalmente a prendersi la terza stella. Durante la massima competizione per Nazionali, però, il gioiello della Roma non ha avuto tanto spazio a disposizione, poiché oscurato dall’intoccabile Lionel Messi. Il CT Scaloni, infatti, vede la seconda punta giallorossa come sostituto della ‘Pulce’, di conseguenza non lo ha mai inserito nella formazione titolare. Messi è come ‘un alieno atterrato sulla terra da un altro pianeta’ e Dybala, per quanto sia forte anche lui, non può assolutamente reggere tale confronto. Ma questo non genera un’accesa rivalità tra i due, anzi. E lo stesso discorso vale pure per le loro compagne.

Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala parla del rapporto con la moglie di Messi

Stiamo parlando di Oriana Sabatini e Antonela Roccuzzo. La prima è la fidanzata dell’attaccante giallorosso, mentre la seconda è la moglie di quello che viene considerato ‘l’erede’ di Diego Armando Maradona. Oriana, in un’intervista rilasciata a ‘LAM’ (America), ha svelato che tra le wags della Seleccion, a dispetto di alcune voci in merito che circolano in giro, c’è un ottimo rapporto.

“Siamo tutte uguali e abbiamo un ottimo rapporto. Non ci sono fazioni e lei non c’è alcun tipo di competizione”, ha specificato la donna riguardo al rapporto con la Roccuzzo. Quest’ultima non è considerata come una leader nel gruppo di wags. Un messaggio sicuramente molto positivo, a maggior ragione considerando che nella società attuale spesso l’invidia la fa da padrona. Ma, evidentemente, non è il caso di Oriana Sabatini e Antonela Roccuzzo.