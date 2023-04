Juventus nei guai: viene fuori la terribile verità

La Juventus è nei guai. Questo per via di un avvenimento di cui tutti sono venuti immediatamente a conoscenza solo di recente: ecco quale

I bianconeri non stanno affatto attraversando un bel periodo. In campo, in Coppa Italia, è arrivato un pareggio last minute contro l’Inter che suona quasi beffardo, soprattutto per il vantaggio casalingo arrivato poco prima dei 90 minuti finali.

Ma ciò che sconvolge maggiormente non è un risultato avverso, che contestualmente al periodo può anche essere accettabile. Si parla infatti di una vicenda extra campo clamorosa, per la quale la società potrebbe passare dei guai molto grossi. La situazione per il club non è semplice, non ci sono grandi novità ma potrebbero esserci importanti ripercussioni sul club bianconero. Vediamo dove tutto ha avuto inizio.

Romelu Lukaku, in seguito al gol, si è lasciato andare ad un’esultanza ritenuta “polemica” dall’altra fazione. Da quel momento in poi, pochi istanti dopo, sono stati uditi chiaramente degli epiteti razzisti rivolti contro il giocatore belga. Non è la prima volta che ciò accade nei confronti del diretto interessato. Ma questa volta, probabilmente, verranno presi dei provvedimenti molto più rigidi rispetto ai precedenti. Contrastare certi episodi in maniera salda è un passo in più verso il progresso

Cosa succederà alla Juventus?

In uno dei video che più in assoluto hanno fatto eco si possono sentire chiaramente due tifosi bianconeri rivolgersi in malo modo nei confronti di Lukaku. Il club bianconero ha agito prontamente e con decisione, procedendo ad identificare gli artefici di questo bruttissimo gesto. Segnalandoli così alla Digos, la quale eventualmente procederà col solito modus operandi previsto da queste situazioni. I due tifosi in questione sono un cittadino minorenne e uno adulto. Per il momento l’unica conseguenza è stata l’espulsione dallo Juventus Stadium. Questo provvedimento avrà durata decennale, salvo proroghe o altre modifiche. A livello generale la società potrebbe non cavarsela facilmente. Per quanto il gesto punitivo verso i due colpevoli sia legittimo e sacrosanto, questo potrebbe non essere necessarie a rimuovere le bollenti castagne dal fuoco.

Le conseguenze arriveranno anche a livello generale. Sugli spalti il primo anello della Tribuna sud rimarrà chiuso. A livello sportivo, invece, si possono registrare per ora tre turni di squalifica a Juan Cuadrado. Giornate che, come è doveroso precisare, il giocatore sconterà in Coppa Italia. Il ritorno a San Siro si giocherà senza il colombiano. Questo potrebbe essere solamente l’unico provvedimento di una lunga serie.