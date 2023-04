Michela Persico, vestito mini e tacchi esagerati

Michela Persico sempre più esplosiva e incontenibile, la giornalista in un vestito che ne esalta il fisico slanciato e sinuoso

Spesso e volentieri, lo sappiamo, i calciatori si accompagnano a bellezze mozzafiato, che rappresentano uno dei motivi di interesse da parte del pubblico. Difficile rimanere indifferenti di fronte ad alcune di loro. Ed è ad esempio il caso di Michela Persico. Tra le bellezze legate al mondo del calcio nostrano, senza dubbio la giornalista lombarda è una delle più seducenti in assoluto e continua a raccogliere riscontri entusiasti da parte dei fan.

La compagna di vita di Daniele Rugani, difensore della Juventus, da tempo è piuttosto celebre in tv e sui social. In passato presente nella redazione di Sport Mediaset, nel prosieguo della carriera Michela ha continuato a crescere professionalmente e a non limitarsi alla sola attività giornalistica. Modella altrettanto apprezzata, a settembre la vedremo anche sugli schermi cinematografici con il suo debutto su pellicola, in un film che sarà in concorso al Festival di Venezia.

Michela Persico, Lady Rugani sempre al top tra le wag del nostro campionato

Michela è molto attiva, come detto, anche sul web. Con un profilo Instagram che macina numeri sempre più importanti: la 32enne si sta avvicinando a quota un milione e 800 mila followers. Inevitabile del resto che la nostra attenzione sia attratta dai suoi scatti sempre al top, particolarmente seducenti e provocanti.

Michela ci da’ come al solito una dimostrazione eclatante di tutto questo, con una nuova serie di scatti che la ritrae in uno shooting con addosso abiti primaverili. La bella stagione sta arrivando e la stupenda giornalista appare in splendida forma. Il post Instagram è spettacolare ed ha ricevuto diversi consensi:6

Il vestitino a fiori ci appare in tre pose distinte, incorniciando alla perfezione la sua silhouette sinuosa e suadente. Risalta in particolare il primo scatto, quello in cui possiamo apprezzare le sue gambe perfette e affusolate, un dettaglio che non può certamente passare inosservato. E infatti in poco tempo si moltiplicano like e commenti, come di consueto. Uno spettacolo che non annoia mai. E siamo sicuri di essere soltanto all’inizio: è in questo periodo che di solito Michela si esalta con scatti sempre più al top. Rendendo Rugani uno degli uomini più invidiati d’Italia, a giusta ragione.