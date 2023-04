Capitolo chiuso per sempre. Ma Balotelli non si arrende: ipotesi Serie A

Mario Balotelli vuole riconquistare la Nazionale: l’attaccante non si arrende ed è pronto a rimettersi in gioco in Serie A per convincere Mancini.

“Balotelli è un capitolo chiuso“. Testo e musica di Roberto Mancini. Durante l’ultima pausa per le Nazionali, nell’occhio del ciclone per il ‘caso oriundi’, innescato dalla convocazione in azzurro del bomber argentino Mateo Retegui, il commissario tecnico ha voluto rispondere in questo modo alla provocazione dell’ex Supermario.

Attraverso una storia su Instagram, l’attaccante aveva infatti affermato che di centravanti italiani forti in giro ce ne sarebbero ancora, ma che non vengono presi in considerazione. Un “assist” che Mancini non ha voluto cogliere, chiudendogli definitivamente le porte dell’azzurro, salvo clamorose sorprese. Per far cambiare idea al ct servirebbe un rilancio ad alti livelli dell’ex Inter e Milan, ed è per questo che Balo starebbe coltivando, segretamente, il sogno di un ritorno in Serie A. Ma chi potrebbe scommettere ancora su di lui?

La vera domanda è questa. Ci sarebbero ancora squadre, in Italia, pronte a puntare su un calciatore che ha dimostrato, nel corso della sua carriera, di non avere minimamente continuità? E questo considerando che Mario non è nemmeno più giovanissimo. Classe 1990, ad agosto compirà 33 anni. Il prossimo contratto potrebbe essere l’ultimo della sua carriera, e immaginare che possa proporglielo una squadra del massimo campionato italiano è obiettivamente difficile.

Gli ultimi anni di Balo: numeri da incubo

Sicuramente un’ulteriore chance non gliela daranno i top club o le squadre che puntano all’Europa. Nel corso della storia recente della sua carriera ‘Supermario’ ha sempre deluso le attese, mostrando solo la parte peggiore del suo talento. Il calciatore ha avuto diverse occasioni, ma le ha sprecate tutte. A condannarlo sono i numeri.

Dal 2019 a oggi la carriera di Supermario è stata un susseguirsi di delusioni, fallimenti e fughe verso ipotetici club in grado di rilanciarlo. L’ultima grande occasione della sua vita l’ha avuta nel 2019, quando è passato dal Nizza al Marsiglia, lasciando un ricordo non proprio positivo nel top club francese. Da lì, ha iniziato un girovagare non proprio lusinghiero per un calciatore con il suo curriculum.

Balotelli e le operazioni rilancio

La ‘prima operazione rilancio di Super Mario’ è iniziata nell’estate del 2019, quando il calciatore ha accettato di vestire la maglia della squadra della sua città, Brescia. In quella stagione, finora la sua ultima in Serie A, non riusci’ a mantenere le aspettative. Queste erano alte, ma la sua annata si concluse con soli 5 gol in 19 presenze in campionato. L’anno dopo a scommettere su di lui fu la coppia Berlusconi-Galliani, che ha voluto regalargli una chance al Monza, in Serie B. Anche in quell’occasione l’attaccante ha invece faticato moltissimo, chiudendo con 6 gol messi a segno, ma in sole 14 presenze stagionali. Una vera miseria.

Nel 2021 ha tentato quindi un’ennesima operazione rilancio in Turchia, all’Adana Demirspor, stavolta riuscendo parzialmente nel suo obiettivo. Mario ha chiuso infatti la prima stagione nel campionato turco con 18 gol in 31 presenze, ma dopo sole due partite della seconda stagione sceglie di cambiare ancora aria e si trasferisce in Svizzera, al Sion. In un campionato ancora meno competitivo, fatica e non poco a emergere. L’ultimo campionato lo ha chiuso infatti con soli 5 gol in 14 presenze. Il giocatore spera di tornare in Serie A, ma obiettivamente le chance appaiono al momento abbastanza ridotte.