Dele Alli ai margini: occasione in Serie A per l’estate

Dele Alli è sempre stato il sogno proibito di numerose squadre. Questa volta si potrebbe ripresentare a breve con una situazione diversa

Il giocatore menzionato nel titolo ha un vissuto decisamente particolare. Non solo a livello personale, ma anche per via delle numerose vicissitudini che lo hanno visto coinvolto in campo nell’ultimo periodo.

Ai primi tempi di militanza al Tottenham sembrava che fosse destinato veramente a grandi cose. Purtroppo però così non è stato, e si è ritrovato ben presto in un circolo vizioso fatto di prestiti e di performance deludenti.

Il dissidio per Dele Alli è iniziato nell’ormai lontano anno del 2020, durante il quale il giocatore è finito ai margini della rosa. Ad aver influito è stato l’eterno rapporto complicato con José Mourinho, che non ha mai avuto vita facile con lui a disposizione.

Tutta la stagione durante la sua gestione gli ha riservato solo tre gol, di cui due dagli 11 metri. Un bottino decisamente magro, per un todocampista che poco tempo prima arrivò a coronare la sua centesima presenza in carriera con gli Spurs grazie ad un gol.

Il primo episodio increscioso, tolta questa premessa, riguarda dunque la sua cessione all’Everton. Uno dei primi sintomi riguardanti il suo declino in qualità di calciatore.

Con la squadra di Liverpool ha collezionato poche presenze, facendo sì che il suo club ormai proprietario lo cedesse in prestito al Besitkas. In Turchia le cose non sono andate meglio, con il centrocampista inglese messo ai margini della rosa proprio di recente.

Questa a sua volta potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per numerose squadre. Soprattutto in Italia, considerando che il suo costo potrebbe non essere eccessivamente elevato. Ecco dunque alcune proposte ipotetiche per i vertici della Serie A.

Si era già parlato di un testa a testa per il suo cartellino.

Dele Alli in Serie A: ecco le proposte

Dele Alli è un giocatore che potrebbe interessare a numerose squadre. Soprattutto se si parla di un’occasione low budget, che quindi potrebbe essere un’occasione da prendere al volo.

Milan e Inter su tutte, considerando che sono tra le due squadre ad aver maggiore necessità di colpi low cost. A livello di infortuni non sono mai stati registrati grossi imprevisti.

Terminato il prestito al Besiktas il giocatore potrebbe eventualmente valutare nuove proposte, benché quanto detto sopra sia in via ipotetica. Col tempo si potranno sicuramente scorgere nuovi aggiornamenti.

Per il momento si registra l’ennesimo caso increscioso.