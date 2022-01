Il nome di Dele Alli può infiammare il calciomercato di Milan e Juventus: il trequartista inglese prossimo a lasciare il Tottenham

Dele Alli potrebbe approdare in Serie A: il trequartista inglese, scaricato dal Tottenham, finisce nel mirino di Juventus e Milan che si sfideranno per il classe ’96.

Duello in campo e di mercato. Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi per Dele Alli, trequartista inglese classe ’96, in uscita dal Tottenham con cui quest’anno ha giocato diciotto partite tra Premier League e coppe nazionali ed europee.

Il club londinese non sembra voler puntare ancora a lungo sul trequartista della Nazionale inglese, legato agli Spurs da un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024. Ecco perché si punterà ad una cessione, magari già in questa sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato, Juventus e Milan su Dele Alli

Diverse le squadre interessate a Dele Alli in giro per l’Europa: in Italia il classe ’96 è da tempo finito nel mirino di Milan e Juventus, annunciate protagoniste di un duello di mercato che potrebbe riservare più di una sorpresa.

Dal 2015 nel giro della Nazionale inglese, Dele Alli potrebbe dunque approdare in Italia, dopo aver fatto il suo debutto col Tottenham sette anni fa, quando fu ingaggiato dal MK Dons.