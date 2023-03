Conte alla Juve: annuncio clamoroso in diretta

Nonostante gli sforzi di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus il suo futuro sembra tutt’altro che garantito

Alle 18.45 la Juventus affronterà la delicata sfida di Europa League contro il Friburgo, che all’andata è caduto perdendo per 1-0.

La sfida in Germania non nasconderà poche insidie per Allegri e se a questo ci aggiungiamo le preoccupazioni degli ultimi mesi e l’incognita sul suo futuro in bianconero, la situazione è più che in bilico. A rincarare la dose arrivano anche le parole dell’intervistato di TV Play, che dice la sua sul percorso di Max Allegri e sulla futura guida del club bianconero.

Padovano: “Punterei su Conte”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, l’ex calciatore Padovano non si è certo trattenuto.

L’ospite di TV Play infatti non ha dubbi su chi dovrebbe guidare la Juventus nella prossima stagione: “Conte è uno dei migliori tecnici del mondo. Quello che riesce a trasferire, non lo fa nessuno. Se io fossi un dirigente della Juventus, lo porterei a Torino. Sappiamo bene le problematiche di Conte. Lui vuole tornare in Serie A. Io ricostruirei tutto da lui e ascolterei i suoi consigli. Dove lui è andato ha vinto. Sempre. Lui è un vincente”.

L’ex bomber della Juventus non ha risparmiato critiche neanche per Paul Pogba, che rientrato dall’infortunio estivo si ritrova nuovamente ai box: “Pogba è un discorso diverso. Io non sono mai per i ritorni e le minestre riscaldate. Non lo abbiamo ancora visto in campo. Qui c’è qualche problema. La società saprà come gestirlo e risolvere questa problematica. Vediamo cosa succederà, io credo che Pogba sarà uno dei primissimi giocatori a essere valutato. Io non lo riconfermerei, punterei su altri giocatori che possano vestire questa maglia così pesante nel migliore dei modi. Tra l’altro lui nella sua prima avventura lo ha fatto benissimo”