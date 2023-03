UFFICIALE slitta l’inizio di Tottenham-Milan: il motivo

Tra poco andrà in scena Tottenham-Milan, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Tra poco meno di un’ora, il Milan di Stefano Pioli sarà protagonista a Londra, dove affronterà il Tottenham di Antonio Conte per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Il calcio d’inizio, previsto inizialmente alle ore 21, è stato posticipato alle ore 21.10 come richiesto dal Milan. I rossoneri, infatti, hanno fatto richiesta formale alle autorità UEFA, per permettere al traffico di defluire e far arrivare il bus della squadra bloccato per le strade di Londra. Questo permetterà ai tifosi che non sono ancora presenti, di arrivare nell’impianto in tempo per il calcio d’inizio.