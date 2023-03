Il Milan a caccia del gioiello, è sfida all’Atletico: Liverpool in ansia

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante l’attuale stagione stia entrando sempre più nel vivo.

Tra queste troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Il reparto dove i rossoneri intendono intervenire è la porta, viste le poche garanzie date da Tatarusanu in assenza di Maignan. A tal proposito, la dirigenza sembra aver individuato in un giovane portiere inglese il profilo giusto, anche se ci sarà da battere la concorrenza proveniente dalla Spagna.

Il Milan monitora Marcelo Pitaluga: su di lui anche l’Atletico Madrid

Stando a quanto riporta il portale footballinsider247.com, il profilo individuato dai rossoneri è Marcelo Pitaluga, brasiliano classe 2002 del Liverpool. Il ragazzo durante il prestito al Macclesfield, terminato in anticipo a causa di un infortunio, ha fornito ottime prestazioni, mantenendo la porta inviolata in 11 partite sulle 23 disputate. Queste ottime prestazioni hanno portato il Milan e l’Atletico Madrid a monitorarlo con grande attenzione, tanto da inviare degli osservatori per vederlo in azione con l’Under 21 del Liverpool contro l’Arsenal, nella partita giocata il 6 marzo. Si tratta di un profilo giovane che ha mostrato grandi potenzialità, e per questo motivo le due big europee potrebbero cercare di imbastire una trattativa con il Liverpool alla riapertura del mercato estivo. Il ragazzo potrebbe essere attratto dall’idea di intraprendere una nuova avventura, anche per avere maggiore continuità. Il mercato estivo sembra già prendere forma, con il Milan pronto a sfidare l’Atletico per assicurarsi il portiere del futuro.